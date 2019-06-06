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屯門3盤2943伙料本月互撼 中小型單位為主 恒大項目1982伙佔最多

【明報專訊】今年以來不足半年，新盤市場累沽過萬伙後，新界新盤戰線將由東邊的大埔，轉移至西北的屯門。新地（0016）旗下屯門景秀里御半山II期、永泰（0369）掃管笏OMA OMA昨日相繼公布銷售部署之際，作為內房恒大（3333）首度在本港插旗之作的掃管笏項目，早於今年初已獲批預售，預計稍後亦加入戰團，意味3盤合共2943伙有機會最快本月互撼。

明報記者 林可為、許碧珊、林尚民

掃管笏是近年其中一個新盤戰場，去年底另一內房萬科（香港）推出上源；今年則是永泰OMA OMA和恒大項目的交鋒。可留意的是，恒大掃管笏項目單位總數達1982伙，是區內近年最大規模的新盤，單位數量比同區同樣提供約1100伙的滿名山和上源還要多。

恒大項目今年初已獲批預售

恒大於去年初以「買殼」形式向恒地（0012）購入上述掃管笏地皮，為恒大在港首個住宅發展，作價約66億元，以可建樓面約78.5萬方呎計，每方呎樓面地價約8400元，相關價錢較恒地2015年透過招標、以36.289億元投得上述官地的價錢高逾八成，恒地購入地皮不足3年，帳面賺近30億元。恒大尚未公布樓盤的單位面積、戶型分類等資料，但市場估計項目短期將上載樓書和公布銷售部署，相信項目以中小型單位為主。

OMA OMA兩房佔逾半

至於掃管笏同區的永泰OMA OMA，預計短期可獲批預售。永泰執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，項目預計月內公布首張價單，主打年輕人市場。OMA OMA由兩幢大廈組成、提供466伙，由開放式至4房間隔，實用面積約250至1600方呎，當中主打2房單位，佔50%以上；2房及3房單位合計，則佔逾七成。鍾表示，項目將參考附近地區的呎價水平，而同系今年1月推出的大欖The Carmel，餘貨有機會於第三季推出。

御半山II期開放式戶250呎起

屯門另一個已獲批預售的新盤，為新地旗下單位總數495伙的御半山II期。新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，項目擬短期內上載樓書，並擬本月內推售。被問及屯門爆發新盤戰，她強調，屯門亦有分為市區和郊區，而御半山II期位於市區，而郊區就有掃管笏等，兩者不能直接比較。

張卓秀敏續稱，御半山II期提供的標準戶，涵蓋開放式至3房戶，實用面積250至591方呎，2房或以下佔近九成，售價會以一期作參考，該期已售逾九成單位，平均成交實呎約1.65萬元。

新地同系另一現正申請預售、單位總數263伙的屯門海皇路第1期項目，她表示如獲批預售，亦不排除今年內登場。

相關字詞﹕新地 永泰 掃管笏 恒地 恒大 御半山2期

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