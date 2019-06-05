法巴：先泊高息股債市收息 候低加碼本港地產股 看好內房鬆綁

譚慧敏表示，今年法巴已改變了對貿戰的預測，估計有五成機會直到年底前中美繼續沒有達成貿易協議，維持現有關稅，僵局甚至有可能延續多3至5年。她對市場短期持謹慎態度，但指今年情况有別去年，始終中國政府已有寬鬆貨幣政策，更有可能加碼，美國亦由加息轉變到金融狀况一直在寬鬆，對市場有緩衝作用。她續稱，去年內地仍受去槓桿和收緊貨幣政策影響，使內地企業債有大調整，但料今年債市會較穩定，指央行寬鬆政策提高了流動性，有利企業債表現，故近期中國債市表現相對股市穩定。

不宜全揸現金 市况波動締入市機會

港股素有「五窮六絕七翻身」之說，譚慧敏認為投資者也不一定要在5月先沽貨離場，指仍有個股可逆市上升，市况波動同時提供入市機會，仍有很多派息高和盈利穩定的公司。她建議投資者分散風險，除高息股外，也可考慮收息穩定的債券，以及對冲基金，不建議投資者全持現金等大調整才入市。年初股市升幅強勁，投資者如果欲先鎖定回報，她認為可先於A股部分獲利，始終其經歷調整後今年以來仍有兩成升幅。

譚慧敏續稱，如投資者欲趁低位入市，在內需股的贏面會較大，如必需及非必需消費品，指大陸會刺激內需力保經濟，內需股將會受惠於相關政策如減稅。她又建議投資者近期可趁機加碼本地地產股，隨着聯儲局今年不加息，市場甚至估計會減息會有利好，相信在香港加P（最優惠利率）空間不多下，料樓價仍可繼續向上。除了發展商，她亦看好零售收租股，隨港珠澳大橋和高鐵落成，帶來了大量旅客，大型商場的盈利和人流不錯。

今年加息空間不大 利好港樓市

今年熱炒的5G股，她稱未來數個月也可趁低吸納。雖然近期出現美國制裁華為事件，但她認為，這反而有可能加快中國自行發展5G的步伐，指中國去年在科技行業上已開始自行研發，未必會因為貿戰而停止開發5G。但她認為5G股要慎選，宜選更直接受惠、估值不太高的相關基建設備股。

內房股亦是她看好的另一板塊，指今年情况有別去年，今年較多地產商發債，流動性變得充裕，而且政府擔心貿戰惡化，反而在有需要時會寬鬆政策。

該行亞洲區證券諮詢部主管陳偉邦進一步解釋，指內房佔中國經濟比例高，政府要刺激經濟亦是投入到房地產，行業猶如「大得不能倒」，加上賣地為地方政府的主要收入來源；並認為龍頭較穩建和有一定派息，而全國排名30至50位的地產商，將會整合市場，增長則會更快。

須嚴選5G基建股 留意估值

陳偉邦又認為，投資者在選股上除了可部署防守型股票，同時亦可考慮吸跌幅大的科技股，認為有危自有機。他稱由去年起已看好軟件股，隨着科技企業收費模式轉變，由以往一次過付款，到現時要每月收訂閱費。以防毒軟件為例，機構為防網絡被入侵，即使面對軟件商提價仍會購買。

不過，他是較為看好海外的軟件股，指內地軟件只專注國內市場，即使受保護下，龍頭公司會有高增長，但回本能力備受質疑。香港上市的科技股以硬件股為主，他認為美國制裁華為一事，會影響這些公司的海外銷售，宜先觀望全球科技產業的上游公司業績好轉，才再決定部署。

王俊騏 明報記者

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