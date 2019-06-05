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億京廣場2期全層近1.8億易手

【明報專訊】市場再錄業主沽商廈全層大幅獲利個案。市場消息指，長沙灣億京廣場2期中層全層，面積約11,487方呎，據悉，最新以呎價約1.56萬元成交，總價約1.79億元，原業主於2014年購入，當時呎價僅約7200元，成交價8270萬元，持貨5年後沽出，帳面獲利9630萬元或1.1倍。

晉逸時代精品酒店招標 意向12億

此外，部份業主亦把全幢物業推出放售，其中銅鑼灣摩理臣山道晉逸時代精品酒店，公開招標出售，意向價為12億元，截標日期為7月31日。第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，物業將會連同短期酒店租約、酒店牌照及裝修出售。資料顯示，2016年正八集團主席廖偉麟，將持有一半股權的灣仔摩理臣山道39號晉逸時代精品酒店全幢，售予紀惠集團及有關人士，料作長線收租之用。

另方面，土地註冊處資料顯示，長沙灣青山道306號連錄4宗住宅收購，成交價由1151.3至1249.7萬元，共涉資4860.4萬元，平均實呎約1.58萬元。新買家為興達發展（香港）有限公司，董事包括蔡天佑、蔡少森和尹德輝，有關財團早前已併購青山道300至304號舊樓，料會合併發展。資料顯示，大圍金獅花園1期車場L4層單號車位，上月以143萬元沽出，原業主今年4月120萬元購入，持貨1個月多帳賺23萬元或19%。

相關字詞﹕舊樓收購 全幢放售 晉逸時代精品酒店 億京廣場 商廈成交

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