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租賃熾熱 匯璽Ⅱ一房預租1.8萬

【明報專訊】涉及1172伙的新地（0016）南昌站匯璽III已獲批預售，雖然近期未公布開售安排，但匯璽II已快將入伙，並錄預租個案。香港置業分行營業經理張志豪表示，租出單位為匯璽II 5B座高層D室，1房間隔，實用面積354平方呎，以月租1.8萬元租出，實用呎租50.8元。業主2018年9月以約874.6萬元購入上述單位，租金回報約2.5厘。

鄰近港鐵南昌站的西九四小龍荔枝角碧海藍天，錄得本月首宗租賃成交。美聯首席高級營業經理鄧偉傑表示，上述單位為6座高層E室，實用面積510方呎，2房間隔，以月租2.1萬元租出，實用呎租41.1元。業主2011年9月525萬元購入，租金回報4.8厘。

嘉湖本月暫6宗租賃成交

此外，踏入本月僅錄1宗成交的天水圍嘉湖山莊，近日卻錄得6宗租賃成交，其中位於翠湖居3座低層E室，實用面積449方呎，日前以月租1萬元租出，平均實用呎租約22.3元。中原地產天水圍區域營業經理伍耀祖表示，該單位業主於2010年1月125萬元買入單位，租金回報9.6厘。

另大潭紅山半島4期9座低層A室，日前以月租53,800元租出。利嘉閣分行經理梁志偉透露，該單位實用面積約946方呎，實用呎租56.9元。業主2012年3月以約1723萬元買入單位，租金回報約3.7厘。

相關字詞﹕紅山半島 嘉湖山莊 租務成交 匯璽

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