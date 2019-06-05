租賃熾熱 匯璽Ⅱ一房預租1.8萬

鄰近港鐵南昌站的西九四小龍荔枝角碧海藍天，錄得本月首宗租賃成交。美聯首席高級營業經理鄧偉傑表示，上述單位為6座高層E室，實用面積510方呎，2房間隔，以月租2.1萬元租出，實用呎租41.1元。業主2011年9月525萬元購入，租金回報4.8厘。

嘉湖本月暫6宗租賃成交

此外，踏入本月僅錄1宗成交的天水圍嘉湖山莊，近日卻錄得6宗租賃成交，其中位於翠湖居3座低層E室，實用面積449方呎，日前以月租1萬元租出，平均實用呎租約22.3元。中原地產天水圍區域營業經理伍耀祖表示，該單位業主於2010年1月125萬元買入單位，租金回報9.6厘。

另大潭紅山半島4期9座低層A室，日前以月租53,800元租出。利嘉閣分行經理梁志偉透露，該單位實用面積約946方呎，實用呎租56.9元。業主2012年3月以約1723萬元買入單位，租金回報約3.7厘。