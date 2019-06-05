瑧頤料兩周內獲批預售 主打1房

新世界發展營業及市務部總監黃浩賢表示，對於正待批預售樓花同意書的瑧頤，有信心可於兩周內獲批預售文件，樓書及示範單位已準備就緒，有機會於兩周內推出，若收票情况理想，不排除全數一次過推售。

開放式最細230呎

他又稱，樓盤提供313伙，由開放式到3房，實用面積230至577方呎，主打1房單位，佔樓盤46％，實用面積290至325方呎，開放式實用面積230至239方呎，2房實用面積391至437方呎，另3房實用面積577方呎。項目另設18個車位。他補充，集團2019年至今已售出約620個單位，套現近65億元，若以去年7月1日起計，則累售717伙，套現逾91億元，料至本月底，可售近1000個單位。

深水灣徑8號分層2.45億沽

另方面，市場再錄大額新盤成交（見表），其中南豐等發展之壽臣山深水灣徑8號1座8樓B室，實用面積3641方呎，成交價約2.45億元，實呎67,200元。項目現時共售出9個單位，共套現約26.7億元。

此外，恒地（0012）旗下西營盤藝里坊‧1號及恒地大股東李兆基持有的天后維峯‧浚匯均首推平台特色戶。其中藝里坊‧1號今上載5號價單，涉及24伙，包括5伙平台特色戶，整張價單定價由707.5萬至1287.5萬元，折實約686萬至1248萬元，實呎28,710至34,359元，項目同時上載最新銷售安排，周六發售10伙。

恒地及四叔兩盤周六推售22伙

另維峯‧浚匯亦上載5號價單，涉及22伙，平台特色戶有6伙，屬1房間隔，整張價單折實約541萬至867萬元，折實實呎由25,414至31,438元，周六將發售12伙。