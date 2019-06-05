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海濱南岸3房1228萬破頂 5年升逾六成

【明報專訊】除資助房屋屢誕新樓王外，二手私宅亦續錄破頂成交。市場消息指，紅磡海濱南岸7座中層C室，實用590方呎，3房海景戶，新近以1228萬元易手，做價創屋苑新高紀錄。據悉，單位原業主為前發展商高層，於區內持有多個單位，而早前原以1400萬元放售上址，現雖減價172萬元，但因早於2014年以750萬元入市，現轉手帳面仍獲利478萬元，升值約64%。

喜雅3房破千萬 3年半賺近八成

此外，市場亦錄得多宗額印鬆綁沽貨勁賺成交。中原地產副區域營業董事歐陽振邦表示，當年開售以「港人港樓」作招徠的長沙灣喜雅，一個位於2座高層F室，實用面積622方呎，3房套房間隔單位，新近以1060萬元易手，實呎17,042元。原業主於2015年9月以600萬元入市，因額印期解封，現沽貨帳面獲利460萬元，單位期內升值77%。

SAVANNAH額印鬆綁 帳賺近六成

另外，美聯分行營業經理林志堅指，將軍澳SAVANNAH 3C座低層F室，實用416方呎，屬1房單位，日前亦以720萬元易手，實呎17,308元，原業主於2016年以451.2萬元購入上址，現帳面升值268.8萬元，升幅近六成。

利奧坊‧曉岸上月連錄8宗二手

利嘉閣分行高級經理阮好珍指，港鐵奧運站利奧坊‧曉岸1座高層J室，新近以600萬元易手，單位實用面積約248方呎，實呎約24,194元，原業主2016年5月以463.3萬元入市，現帳面獲利約136.7萬元，升幅約30%，據悉，利奧坊‧曉岸近月額印鬆綁後連錄二手成交，上月份已錄得8宗二手買賣。不過，荃灣萬景峯錄得一宗罕有低市價成交個案。中原地產高級資深分區營業經理丘漢偉指，屋苑5座中層E室，實用面積508方呎，近日以990萬元易手，成交價較對上一宗同類單位低近一成，原業主早於2007年以325.6萬元購入上址，現轉手帳面賺664.4萬元，升約2倍。

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