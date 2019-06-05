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青衣宏福高見1020萬 全港夾屋王 資助房屋連續3個月誕千萬元成交

【明報專訊】踏入6月，雖然十大屋苑暫僅得一半開齋，資助房屋卻獲買家追捧，並在近3個月連續誕生3伙破千萬元樓王，其中青衣夾屋宏福花園繼上月首破千萬元大關後，近日再有單位以1020萬元易手，不但創屋苑做價新高，更成為本港最貴夾屋。

明報記者 歐陽慧恩

正當新一期居屋及白居二接受申請之際，再有千萬元資助房屋樓王誕生。利嘉閣首席聯席市務董事彭錦添指，青衣宏福花園2座中層A室，新近以1020萬元已補地價易手，單位實用面積712方呎，屬3房1套間隔，實呎14,326元，原業主2007年3月以281.8萬元已補地價購入上址，帳面獲利約738.2萬元或逾2.6倍。

原業主持貨12年 帳賺2.6倍

連同上述成交，本港資助房屋市場今年已連續第三個月錄得千萬元成交個案，而去年則僅於7月份錄得旺角富榮花園一宗全港首破千萬元居屋成交個案，單位實用面積592方呎，以1065萬元成交，實呎17,990元，其後因大市氣氛回落，樓價調整，再未有錄得千萬元成交個案。

惟今年踏入次季後，樓市全面回升，資助房屋亦再度受買家追捧，其中富榮花園更於4月份再度錄得過千萬元成交，單位為14座高層D室，實用592方呎，成交價1030萬元，實呎17,399元；至5月份，宏福花園3座中低層H室，為屋苑首宗千萬元成交，單位實用面積706方呎，實呎14,164元，成為新界首個成交價達千萬元的資助房屋單位。代理指，現時屋苑業主因對後市走勢樂觀，大多選擇封盤不賣，故只得3個單位放售，其中兩個叫價達千萬元。

細銀碼公屋成買家追捧對象

除居屋及夾屋外，做價較低的公屋單位同樣受追捧，剛過去的5月份，市場錄得兩宗創新高成交個案，其中黃大仙下邨龍逸樓低層6室，以綠表價456萬元易手，單位實用面積544方呎，成交呎價約8382元，成為本港歷來最貴綠表公屋單位。另沙田廣源邨廣橡樓中層10室亦以430萬元成交，成為新界最貴綠表公屋，單位實用面積598方呎，成交呎價約7191元，原業主更大賺逾25倍，反映資助房屋備受追捧。

世紀21奇豐分行經理王榮基指，由於買家未能中籤新居屋，故「退而求其次」選擇樓齡較舊、但做價仍屬負擔範圍內的二手公屋單位，但現時沙田公屋放盤量極少，部份熱門屋苑如大圍顯徑邨及馬鞍山恒安邨等，因業主惜售，放盤長期只有一、兩個，故往往要創新高價才能促成交易，料未來新高公屋成交仍會持續出現。

相關字詞﹕富榮花園 宏福花園 公屋新高

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