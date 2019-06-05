陳德豪﹕巿况不明朗 選5G概念防守股

美經濟放緩憂慮 市場料9月減息

美國先前將華為列入「管制實體清單」，限制美國企業供應晶片以及其他配件予華為。Google停止與華為合作，不再為其提供Android系統的更新服務，美國零件供應商如英特爾（Intel）及高通（Qualcomm）也停止向華為銷售零件。這次中國的「不可靠實體清單」，令人更加相信中國可能以稀土為武器，報復制裁華為的企業，在全球範圍停止供應稀土給這些企業及其代工廠。如果中國真的停止供應稀土予美國的半導體企業，很大可能令他們短期的供應鏈受挫。

美國最近經濟數據明顯放緩，以及美債收益率曲線倒掛，市場對經濟衰退的憂慮加劇。現在市場已經預期今年9月將會有一次減息，雖然減息會增加資金流動性，但同時會引發投資者對經濟放緩的憂慮。

美國本土方面，聯邦貿易委員會和司法部正準備調查亞馬遜、蘋果、facebook和Google的市場壟斷地位，這有可能是一次前所未有的大範圍調查。如果事態繼續惡化下去，可能又會演變成一場漫長調查，更有可能對美國的巨無霸企業造成頗長遠的影響。美國股市現在似乎飽受內憂外患困擾，以個別股票來看，蘋果及亞馬遜已率先從高位調整，而美股三大指數也已經調整了近10%，經過了近半年的升浪，相信美股會受下行壓力。

鐵塔中興受5G概念帶動急反彈

中國方面，受工信部宣布將於不久的將來發放5G牌照所帶動，這個星期5G相關概念股表現明顯強勢，中國鐵塔（0788）和中興通訊（0763）於星期一也有不錯的反彈。現在港股受到貿易戰的因素拖累，5G相關的股份又成為頗具防守力的股票，於現時不明確的市場氣氛下是一個不錯的選擇。

（筆者管理基金及投資帳戶持有中興通訊）

太平基業證券投資總監 facebook.com/ethanchanth

[陳德豪 對冲博弈]