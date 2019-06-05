湯文亮﹕幫人上巿的公司 最易上市

我寫作只是為了興趣，絕對不是搵錢，如果以寫作維生，真是餓死都未天光，但幾日下來，我發覺有一個行業是最容易上市的，就是替人搞上市的公司，他們每年只要搵10幾個客，收入就已經可以達到上市要求，而且，就算有客戶未能上市，都只是客戶未能符合上市資格，與負責搞上市的公司無關。事實上，當一家公司開始了上市程序之後，多數不會後退，直至他們負擔不起。就算一次上市申請失敗，仍然可以從一家幫人搞上市的公司轉去另一家，總之就是要讓客戶有一個希望，所以，那些幫人搞上市的公司即使不能完成客戶使命，但是他們仍然有可觀收入，最緊要是保持客戶上市的雄心。

不選擇上市 因財不可露眼

有不少局外人不明白，點解會有咁多人希望自己的公司上市，從正途來說，他們是希望從上市獲得資金發展，上市只是一個開始，但有很多人的目的是上市公司資格，那個資格俗稱「殼」，千祈唔好睇小這隻殼，現在雖然沒有以往咁好價，但隻殼隨時都值5億至7億，至於上市費用，慳慳哋大約2000萬元就可以，最低限度有25倍賠率，真的是博得過，只要有人博，那些幫人搞上市的公司就有可觀的收入，如果要上市就話咁容易，不過那些公司是不會上市的，理由或者大家未必會相信，就是財不可露眼。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]