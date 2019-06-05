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周顯 投資二三事

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周顯﹕國航持國泰 線上線下披露有別

【明報專訊】日前我寫太古（0019）持有75%的國泰（0293），馬上有讀者指出，現在太古只持有國泰45%，因為在很多年前國航（0753）已入股成為第二大股東了。

對於這一點，我不去評論，皆因我和大部分讀者一樣，對於許多新聞，都是水過鴨背，過目即忘，除非是別人提起，才會有少許印象。對於國航入股國泰，也是因為讀者提起，我才有少許印象而已。

然而，在寫該篇文之前，我的確是查過資料。

交易所網站的「披露權益」分為「由2003年4月1日至2017年期間透過線上權益披露系統以外方式提交存檔的通知」，以及「由2017年7月3日起透過線上權益披露系統提交存檔的通知」，我不明白為何要分線上和線下，這兩者的權益披露會有分別嗎？反而要用家多查一次。

國航國泰 我中有你你中有我

在前者可以看到，國航和太古同時持有國泰的74.99%，還有就是建滔化工（0148）持有9%。在後者，即2017年後的線上存檔，國航和建滔都不見了，只有Qatar Airways持有9.99%，太古繼續持有74.99%。原來太古、國泰同國航在2006年簽訂協議，你中有我，我中有你。國泰持有國航18%股權，然後國航又持國泰29.99%股權。於是根據國泰年報所示，太古同國航在國泰的持股就要一併計算，變成74.99%。

作為作者，有時候，如果憑着記憶寫出來的東西，往往出錯，我便常犯這類錯誤，然而，這一次，我的確是查了資料才寫的，因為……在這之前，我根本不知太古持有多少國泰！

[周顯 投資二三事]

相關字詞﹕披露權益 太古 國泰 國航

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