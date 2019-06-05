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張兆聰﹕減息刺激如短暫 中長線非好兆頭

【明報專訊】恒指昨日跌132點，收報26,761點，成交金額783億元。全球製造業PMI每况愈下，但美股反而能先跌後回穩，主因是市場認為美國聯儲局減息、甚至大幅減息的概率正急速上升，為股市提供支持。減息本身當然對股市有正面作用，但從過去兩次減息後的發展，中長線來看卻不是一個好兆頭。

全球製造業PMI持續回落，德國、英國、日本、中國都先後跌穿50，進入收縮區域；美國亦大幅放緩至50.5的10年低位。Markit全球製造業PMI已經跌至49.8。全球經濟動力放緩速度是多年未見，歐元區過去1年的PMI走勢，僅稍勝於2011年歐債危機時水平，而這還是在歐洲央行維持負利率、2018年QE力谷經濟之下的結果。若經濟進一步下滑，除了重新購買資產外，歐洲央行的子彈其實不多。

經濟大幅放緩 歐央行子彈所餘無幾

聯儲局情况相對較好，至少還有減息這個選擇。利率期貨顯示，市場認為今年內減息的可能性近乎百分之百，減息兩次的機會也達到40％。過去10年全球都處於QE、零息環境，對上一次減息已是10多年前的事。減息的用意在於降低市場利率、增強企業償付能力、刺激借貸意欲，但實際上，過去兩次減息周期時股市表現都不好，因為這代表經濟下滑，要為此前上升周期時所加的槓桿作一次清算。因此，減息啟動時，反映市場避險情緒的信貸價差指數卻顯著上升，直接打壓股市估值，令大市下挫。

雖然減息都是QE發生前的事，以往的經驗是否仍適用有很大疑問。但去年第4季美股大跌，背景是市場害怕貨幣政策過緊，引發經濟硬着陸、企業違約。可見信貸風險上升、股市下跌這個邏輯並無改變。隨着貿易戰升級、5月份全球製造業PMI萎縮，信貸價差指數又再回升，並逐步逼近2018年第4季水平。但美股仍遠高於去年底，可能就是減息預期的效果。現在的設局是經濟指標轉差，但企業盈利尚未走樣，這時候出現減息預期，股市會有正面反應。執筆時歐美股市亦有頗強的反彈。但當企業管理層開始看淡前景，甚至盈利普遍遜預期，屆時減息預期的支撐作用將減弱甚至消失。

保障型保險需求大 友邦中長線看好

經過5月份的拋售，很多優質股都錄得頗大跌幅，手頭現金較多的投資者，不妨分段趁低入市，友邦（1299）是值得留意的股份。雖然首季業績遜於預期，但內地對保障型保險產品需求殷切，集團在內地的往績和執行力又佳，同時已證明有能力應對長期超低息環境。即使是經營環境最惡劣的2015至2016年，友邦股價每次跌至周線圖保歷加通道底部也有支持，現在底部處於約69元水平，和現價72.2元相差約5％左右。可在70元水平開始收集，進一步下跌的風險相對有限，隨着集團每年均維持10％至20％的新業務價值增長，中長線上升潛力頗大。

[張兆聰 還看今朝]

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