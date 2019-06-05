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經濟
2019年6月5日星期三
張兆聰 技術取勝
投資策略
強積金5月人均蝕1.26萬 港股基金大跌8.7% 債券基金跑出
話你知﹕網上轉強積金投資組合最方便
恒指再跌132點 見「死亡交叉」
調查機構：今年全球智能手機出貨量將跌3%
騰訊伙淡馬錫 投資英金融科企
6月巨資回籠 官媒放風加大流動性 料降準機會微 逆回購MLF調控較靈活
逆周期因子支撐 未扭人民幣跌勢
包行漣漪效應 小型銀行延發二級債
大喜屋申上市 純利率跑贏餐飲股
濠賭股捱沽 美資最傷 六大牌主5日蒸發560億市值
美獅美高梅 加入展藝元素
港首季貨物吞吐量 下跌10%
內房銷售復熾 恒大5月賣樓按年升三成
證監尋求取消 諾奇前財務官資格
華泰發GDR集資最少39億
鮑威爾再放鴿 美股大漲 稱會採行動保經濟 道指早段曾升400點
澳洲3年來首減息 抗衡環球經濟放緩
諾基亞稱5G訂單趕過華為
張兆聰﹕減息刺激如短暫 中長線非好兆頭
植耀輝﹕內地5G上馬 勿開心太早
沈華﹕亞債供應減現價吸引 看高一線
張兆聰﹕香港電訊享「寡頭壟斷」可重估
技術取勝﹕日清沿上升軌向好
輕輕減持阿里 軟銀已賺870億
周顯﹕國航持國泰 線上線下披露有別
湯文亮﹕幫人上巿的公司 最易上市
陳德豪﹕巿况不明朗 選5G概念防守股
青衣宏福高見1020萬 全港夾屋王 資助房屋連續3個月誕千萬元成交
海濱南岸3房1228萬破頂 5年升逾六成
瑧頤料兩周內獲批預售 主打1房
租賃熾熱 匯璽Ⅱ一房預租1.8萬
億京廣場2期全層近1.8億易手
國際建投執董破頂價購水藍天洋房
法巴：先泊高息股債市收息 候低加碼本港地產股 看好內房鬆綁
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技術取勝﹕日清沿上升軌向好
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【明報專訊】大家樂或挑戰2月高位（圖）
中教通道底部買入良機（圖）
明報記者 張兆聰
[張兆聰 技術取勝]
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強積金5月人均蝕1.26萬 港股基金大跌8.7% 債券基金跑出
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