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張兆聰﹕香港電訊享「寡頭壟斷」可重估

【明報專訊】恒指昨日跌132點，收報26,761點，成交金額783億元。昨日說恒指已持續超賣，正醞釀反彈，但過程會相當反覆。結果是高開百點後便快速倒跌，全日偏軟，14天RSI連續9日低於30。

《明報》數據庫追蹤的行業僅兩個錄得上升，筆者昨日提及的4隻內房股則全部逆市反彈。執筆時歐美股市開始炒減息而反彈，帶動夜期亦向好，但其實整體市况相當弱，深度下跌的股份多無法反彈，例如汽車、濠賭、航空等都是如此。在現市况中沒有買盤很正常，但持續陰跌卻很令人不安。資金都湧向防守股份，年初至今表現亦證明房託是最佳的板塊。

大市持續陰跌 令人不安

中港股市周一先跌後穩，市場都期望會出現反彈，豈料A股跌逾1％，「國家隊」突然「失蹤」，上證指數又回到近期交易區間的下限。美國最新公布的製造業PMI數據大跌至50.5，信貸市場亦有點緊張，美國聯儲局減息的機會大幅上升，當局應很難逆市場意願。減息一定會有刺激作用，至少短期投資氣氛會有改善，但對於刺激實際需求作用有多大？筆者覺得效果有限，特別是中國對於經濟放緩的容忍程度明顯提高，刺激手段又以財政政策為主，威力弱於開閘放水，見效亦較慢，美國減息對股市的冲喜作用不宜太過樂觀。

房託今年表現勝傳統公用股

今年市况先升後急回，但防守股份維持理想升幅，房託表現尤佳，全都錄得雙位數字升幅，倒是傳統公用股如中電（0002）、電能實業（0006）、長建（1038）表現遜色。領展（0823）、置富（0778）和港鐵（0066）都受惠於最低工資獲持續調升，只要每年都加薪便會轉化為租金上升。冠君（2778）則是中區甲級商廈供不應求的受益者。九倉置業（1997）與消費市道有關，5月份零售市道急轉直下，股價也由60元水平大幅回落，但今年至今仍維持14.4％的升幅。

香港電訊香港寬頻ARPU持續上升

如果以RSI來看，近期最強勢的是香港電訊（6823）。理論上，電訊市場競爭激烈，收入、盈利和可分派都存在變數，即使股息率顯著高於其他防守股份，也只反映業務潛在風險較高。但往績來看，即使競爭對手香港寬頻（1310）不斷揚言要打減價戰搶客，但實際上兩者的ARPU（平均每月每戶收入）都在不斷攀升，看不到絲毫減價戰的壓力。情况有點像本港燃油市場，由幾個營運商佔據整個市場，看似有競爭，實際上卻是寡頭壟斷。當房託股息率都降至各自的最低水平後，資金也似乎正重估香港電訊。

[張兆聰 數據尋寶]

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