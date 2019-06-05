沈華﹕亞債供應減現價吸引 看高一線

債券發行公司財務狀况趨穩健

過去幾年，債券市場中的亞洲企業整體盈利基本面一直處於穩中向上的趨勢。據摩根大通（J.P. Morgan Research）資料，亞洲企業的平均盈利能力，息稅前利潤率（EBITDA）、淨利潤率（net income）自2014年開始增長，目前仍處於擴張階段，特別是高收益（非投資評級）債券發行公司，其盈利水平自2016年開始反彈，息稅前利潤率在2018年更高達24%，為近10年來最高。

亞洲區企業整體財務狀况也一直較為穩健。亞洲企業平均債務利潤比（Net Debt/EBITDA）由2016年的2.3倍下降至2018的1.9倍，流動現金佔債務比率由2014年的26%上升到2018年的34%。雖然今年有個別公司出現債務違約，但整體上看，亞洲區域公司普遍資本支出較過去數年有所減慢，收購兼併等活動至2018年開始放緩，這使企業平均槓桿率仍處於較低水平。特別是那些具有投資級別評級的債券發行公司，其財務狀况呈現愈來愈穩健的趨勢。

今年亞洲區債券違約率僅0.6%

可以佐證的是，在過去一年中，市場上信用評級上升的企業數量多於下降的企業，特別是印尼、菲律賓等國的企業因其國家評級上調而受惠， 令其評級也隨之上調。儘管市場偶然出現債券違約事件，但筆者認為僅是個別事件。事實上，年初至今亞洲區債券違約率只有0.6%，低於歷史平均水平，風險整體可控。

亞洲債券到期 淨供給量大減

另外，從債券供給方面來看，預計2019年亞洲美元債券的供給總量和2018年相若，但全年將會呈現頭重腳輕的趨勢，年初至今供給量較去年多， 預計下半年市場供給壓力將會減少。據統計，2019年內到期的亞洲債券規模（加上利息）約為1800億美元， 遠超過2018年的1300億美元，導致今年的淨供給量大幅減少，這對亞洲債券市場價格會起到一定的支撐作用。從債券需求來看，亞洲公司債與歐美公司債的利差，特別是高收益債券利差，仍高於歷史平均水平，價格相對便宜，且具有上升空間，對投資者有一定的吸引力。 另外在貿易戰陰霾下， 市場避險情緒上升，投資者轉而青睞較具防禦力的債券投資。因此，無論從企業總體基本面來看，還是從債券的供應和需求方面分析，亞洲債市都是值得看高一線。

中銀香港資產管理執行總裁

[沈華 環球投資]