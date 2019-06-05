植耀輝﹕內地5G上馬 勿開心太早

執筆之時，內地有消息指將於短期發布5G商用牌照，令5G相關股份周一急升。內地早已將今年定為5G商用元年，因此筆者對相關消息並不感意外，5G肯定將繼續成為未來一個熱炒主題。但投資者亦不要開心得太早。第一，即使5G進入商用，但由於屬發展初段，除速度顯著提升外，應用範疇仍相當狹窄；另外，雖然已有不少手機品牌推出新5G手機，但定價不廉，由於基站數目有限，因此早期可能僅提供有限度的5G服務。像韓國雖然早已推出5G網絡，但覆蓋範圍仍僅限於首爾等人口稠密的地區，導致不少地區出現網路覆蓋和速度不足等問題。

內地一直奉行「提速降價」，所以5G月費肯定不會明顯高於4G，這或增加營運商負擔，從而影響盈利能力。因此5G對三大營運商的影響頗負面，就連中國鐵塔（0788）未來基站租賃費想加價亦存變數。提供5G基建設備的華為及中興（0763）則較受惠。

應用服務才是營運商「金蛋」

這裏亦可能涉及另一個潛在商機。由於5G速度「超快」（較4G快數十倍），可以預期屆時大部分月費也會趨向「無限Plan」，營運商需要思量如何「開源」。其中一個方法，可能就是未來透過5G切入不同的應用服務，例如移動車載醫療、VR遊戲或演唱會等，按使用次數收費。由於5G發展有望達至「萬物互聯」，相關收入可能更值得憧憬，只是一切仍言之尚早，未來須繼續關注5G發展。

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]