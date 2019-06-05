澳洲3年來首減息 抗衡環球經濟放緩

澳元一度跌至近10年低位

澳洲央行的聲明表示，經濟前景仍然合理，但貿易問題的不確定因素增加，調整利率是為了支持經濟可持續發展，支持就業增長，並提振對通脹的信心。央行又稱，會密切注視勞動力市場發展，調整貨幣政策，暗示可能進一步減息。市場預計，澳洲央行到9月將再次減息，在今年底前將有50％的概率宣布第3次減息。

悉尼樓價較高位跌15%

澳洲的經濟擴張期已持續28年。聯儲局主席鮑威爾曾開玩笑說，商業周期不會永遠持續，除非是澳洲。澳洲央行行長洛威（Philip Lowe）自2016年9月上任以來，一直維持利率不變，為樓市和家庭債務飈升降溫。不過，金融市場開始反映投資者對澳洲經濟的疑慮，尤其是澳洲易受貿易形勢的影響，其對華出口佔其出口總額的四分之一。全國住宅價格出現了金融海嘯以來最大的跌幅。悉尼樓價已由2017年高位跌近15%。

面對樓市和大宗商品熱潮降溫，澳洲經濟增長勢頭減弱。同樣依賴對華出口農產品的新西蘭，也下調利率。環球經濟增長放慢及中美貿易談判停滯，促使環球央行改變策略。歐洲央行早前公布了刺激增長措施，包括為銀行業提供新一輪「定向長期再融資操作」（TLTRO）。

（華爾街日報）

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