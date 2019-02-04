鮑威爾再放鴿 美股大漲 稱會採行動保經濟 道指早段曾升400點

利率期貨顯示 下月減息機會過半

在美國製造業PMI見多年低位後，昨公布的4月工廠訂單按月跌0.8%。3月的工廠訂單升幅，亦由1.9%大幅下修至1.3%，反映美國製造業活動轉弱。不包括飛機在內的非國防資本耐用品訂單，在4月按月跌1%，跌幅比預期大。與此同時，美國與墨西哥的貿易前景可能惡化。美國總統特朗普昨表示，共和黨人試圖阻止向墨西哥加徵關稅是愚蠢的，重申關稅將在下周生效。

美製造業轉弱 耐用品訂單遜預期

不過受鮑威爾暗示減息的言論提振，避險情緒降溫，美國國債孳息率由低位回升，10年期國債孳息率由周一收報的2.085厘（21個月低位），反彈至2.14厘。美國兩年期國債孳息亦由周一的1.848厘（2017年底以來低位），反彈至1.9厘以上。

鮑威爾在名為「貨幣政策戰略、工具和溝通措施」的會議，透露對經濟的長遠看法。他說，持續低通脹可能導致通脹預期下行，當利率和通脹陷入如此低水平時，未來一旦經濟衰退，下調利率的空間不多，可能促使聯儲局再將利率降至零，並恢復以買債等「非常規」工具來支持經濟。

他說，利率如此接近零，已成為這時代的貨幣政策挑戰，也許現在是時候不再用「非常規」一詞來形容危機時使用的政策工具，未來可能仍需要這些工具以某種形式出現。

或再用「非常規」工具支持經濟

他表示，未來有三大因素需要考慮，包括：現行政策是否足以應對通脹低迷、聯儲局的利率變動和資產購買工具是否足以實現充分就業和價格穩定的目標，以及如何有效向公眾傳達貨幣政策。鮑威爾稱，當局要考慮儲局公開市場委員會（FOMC）的利率預測「點陣圖」是否有作用。他指出，當經濟受壓，市場密切注視的利率中位數（median dot）其實是最不可能的情况。鮑威爾仍堅持，聯儲局依賴數據進行決策的立場。

今年有投票權的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）周一亦表示，為應對貿易戰升級帶來的下行風險，並刺激通脹，聯儲局可能很快需要減息。不過同樣今年有投票權的芝加哥聯儲銀行行長埃文斯（Charles Evans）昨表示，經濟的基本面仍然穩固，消費支出穩健，暗示暫未有減息的必要。

（綜合報道）

[國際金融]