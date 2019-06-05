經濟
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內房銷售復熾 恒大5月賣樓按年升三成

【明報專訊】內房銷售自4月起復蘇，5月更見強勁，龍頭中國恒大（3333）5月單月合約銷售額為535.3億元（人民幣．下同），較2018年5月的418.3億元按年增加28%，但較4月的584.1億元按月減少8.4%。中國恒大累計首5個月合約銷售報2315.4億元，較2018年首5個月2540.9億元跌8.9%。

首5月銷售仍跌9%

其他內房方面，萬科（2202）5月合約銷售額為579.9億元，按年增加35.2%；首5個月合約銷售額為2676億元，按年增近12%。中國金茂（0817）的5月份合約銷售額為133.39億元，按年升64.5%。首5個月的累計合約銷售額為544.6億元，按年跌4%。另外集團錄得已認購未簽約的物業銷售金額共51.05億元。花樣年（1777）上月合約銷售額為27.5億元，按年增加37%。首5個月銷售額為95.1億元，較2018年首5個月的合約銷售額83.49億元，按年增加13.9%。建業地產（0832）上月合約銷售額則達71.14億元，按年增加15.5%。首5個月的合約銷售額為258.87億元，按年增加46.8%。

百城價格指數按月報升

至於由中國指數研究院發布的百城價格指數，百城住宅均價按月升0.24%，按月上漲的城市達67個，按月下跌的城市為30個。

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