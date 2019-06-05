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美獅美高梅 加入展藝元素

【明報專訊】儘管博彩業再吹淡風，但無礙博彩企業加碼投入非博彩元素。美高梅中國（2282）文化藝術副總監郭蕙心表示，藝術文化已成為可讓人欣賞之餘，亦可為遊客帶來娛樂的環節，因此已成為綜合度假村不可或缺的重要元素。美獅美高梅會善用劇院及視博廣場的空間展示藝術作品，同時美高梅作為平台，讓更多中國年輕藝術家的作品得到展示空間之餘，亦不排除與一帶一路沿線國家交流藝術珍品。

予中國年輕藝術家展示空間

郭蕙心表示，今時今日的大型綜合度假村，已經不止讓遊客食、住、購物，還會提供更多展藝及娛樂空間。美高梅的物業既然置身澳門及大灣區之內，中國文化變得很重要，變成生活的一部分。當中集團除在美獅美高梅展示名貴的清代掛氈供人欣賞，亦曾經策劃不少藝術展，如舉行TeamLab未來遊樂園，吸引逾8萬人過來參與，並見有人前來多次。因此綜合度假村已經可以提供的藝術娛樂元素，不限於某特定群眾或某一年紀，而是可以互動參與、具教育功能，兼融合手機遊戲的元素。

有別於澳門美高梅約6000平方呎的展藝空間及葡國文化的裝飾，郭蕙心說，擁有更大空間的美獅美高梅，正好引進更多公眾藝術、數碼藝術，在6月份引入《華源》水墨展，引進當代藝術家楊泳梁及馬文的水墨作品，運用美獅美高梅的劇場空間展示，讓觀眾透過互動的形式，了解水墨的精華。她指出，美高梅會物色中國的年輕藝術家，期望提供平台展示。

下一步美高梅計劃將這些精華作品帶去到一帶一路國家，甚至從其他藝術機構，引進更多好的藝術品到澳門。

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