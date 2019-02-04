濠賭股捱沽 美資最傷 六大牌主5日蒸發560億市值

明報記者 陳偉燊

近日市場受中美貿易戰影響，濠賭股首當其衝，股價持續受壓，當中尤以美資賭牌為甚。金沙中國昨日單日跌逾2%，過去5日累計「插水」逾9%。永利澳門（1128）及美高梅中國（2282）昨日單日亦跌2.45%及1.91%，兩者在過去5個交易日亦分別累計下跌11.05%及11.74%。三者的累計股價跌幅，均比其餘3家博彩商多。6家博彩商的總市值在過去5個交易日，合共蒸發559.95億元（見表）。不過，美資基金Capital Group申報，趁低於5月31日以每股平均價16.6556元，增持永利逾360.5萬股，作價6006.3萬元。

澳門首季經濟收縮3.2%

正當濠賭股持續受壓之時，澳門日前公布首季經濟出現負增長，按年收縮3.2%，結束過去10季持續增長。同時海南省人大常委取消禁止賭博條款，亦驟添濠賭股股價壓力。多種因素夾擊下，令濠賭股連日捱沽。

中信里昂：對澳門博彩業前景審慎

中信里昂發出報告表示，對澳門博彩業前景看法更加審慎。尤其市場氣氛受中美貿易戰影響而惡化，人民幣加速下跌，加上貴賓博彩表現欠佳，已令首季博彩業表現轉弱。投資者普遍關注區域競爭，並見到貴賓博彩生意加快外流。就算未見大行調低濠賭股盈利預測，但是投資者對現階段是否值得購入濠賭股存疑。反之中場表現樂觀，即使貴賓博彩表現較弱，在業界保持流動性下，多視此為輕微逆風。目前濠賭股處於一年企業價值相對EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）約11.5倍，較2018年的16倍以上為小。

海南取消賭禁 貴賓廳生意憂外流

此外，何猷龍昨日在澳門接受電子媒體訪問指出，去年的賭收增長超出集團及分析師預期，因此認為難與去年比較，相對今年首5個月賭收下跌，表現已經算好，始終中美貿易戰對內地、以及亞洲經濟都有較大的影響。今年全年計，他對賭收增長持樂觀態度。