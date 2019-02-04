經濟
下一篇 上一篇

濠賭股捱沽 美資最傷 六大牌主5日蒸發560億市值

【明報專訊】賭股近期疲不能興，金沙中國（1928）股價更在過去5日累計跌了9.07%，市值大縮270億元。中信里昂對濠賭行業更趨審慎，原因是在消費信心轉弱時，貴賓博彩料將回軟，中美貿易戰進一步加劇，令行業的風險增加。新濠博亞主席兼行政總裁何猷龍昨日在澳門接受電子媒體訪問時表示，澳門賭收雖然在首5個月下跌，但認為已算好，對今年全年賭收增長持樂觀態度。

明報記者 陳偉燊

近日市場受中美貿易戰影響，濠賭股首當其衝，股價持續受壓，當中尤以美資賭牌為甚。金沙中國昨日單日跌逾2%，過去5日累計「插水」逾9%。永利澳門（1128）及美高梅中國（2282）昨日單日亦跌2.45%及1.91%，兩者在過去5個交易日亦分別累計下跌11.05%及11.74%。三者的累計股價跌幅，均比其餘3家博彩商多。6家博彩商的總市值在過去5個交易日，合共蒸發559.95億元（見表）。不過，美資基金Capital Group申報，趁低於5月31日以每股平均價16.6556元，增持永利逾360.5萬股，作價6006.3萬元。

澳門首季經濟收縮3.2%

正當濠賭股持續受壓之時，澳門日前公布首季經濟出現負增長，按年收縮3.2%，結束過去10季持續增長。同時海南省人大常委取消禁止賭博條款，亦驟添濠賭股股價壓力。多種因素夾擊下，令濠賭股連日捱沽。

中信里昂：對澳門博彩業前景審慎

中信里昂發出報告表示，對澳門博彩業前景看法更加審慎。尤其市場氣氛受中美貿易戰影響而惡化，人民幣加速下跌，加上貴賓博彩表現欠佳，已令首季博彩業表現轉弱。投資者普遍關注區域競爭，並見到貴賓博彩生意加快外流。就算未見大行調低濠賭股盈利預測，但是投資者對現階段是否值得購入濠賭股存疑。反之中場表現樂觀，即使貴賓博彩表現較弱，在業界保持流動性下，多視此為輕微逆風。目前濠賭股處於一年企業價值相對EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）約11.5倍，較2018年的16倍以上為小。

海南取消賭禁 貴賓廳生意憂外流

此外，何猷龍昨日在澳門接受電子媒體訪問指出，去年的賭收增長超出集團及分析師預期，因此認為難與去年比較，相對今年首5個月賭收下跌，表現已經算好，始終中美貿易戰對內地、以及亞洲經濟都有較大的影響。今年全年計，他對賭收增長持樂觀態度。

上 / 下一篇新聞

強積金5月人均蝕1.26萬 港股基金大跌8.7% 債券基金跑出
強積金5月人均蝕1.26萬 港股基金大跌8.7% 債券基金跑出
話你知﹕網上轉強積金投資組合最方便
話你知﹕網上轉強積金投資組合最方便
恒指再跌132點 見「死亡交叉」
恒指再跌132點 見「死亡交叉」
調查機構：今年全球智能手機出貨量將跌3%
調查機構：今年全球智能手機出貨量將跌3%
騰訊伙淡馬錫 投資英金融科企
騰訊伙淡馬錫 投資英金融科企
6月巨資回籠 官媒放風加大流動性 料降準機會微 逆回購MLF調控較靈活
6月巨資回籠 官媒放風加大流動性 料降準機會微 逆回購MLF調控較靈活
逆周期因子支撐 未扭人民幣跌勢
逆周期因子支撐 未扭人民幣跌勢
包行漣漪效應 小型銀行延發二級債
包行漣漪效應 小型銀行延發二級債
大喜屋申上市 純利率跑贏餐飲股
大喜屋申上市 純利率跑贏餐飲股
美獅美高梅 加入展藝元素
美獅美高梅 加入展藝元素
港首季貨物吞吐量 下跌10%
港首季貨物吞吐量 下跌10%
內房銷售復熾 恒大5月賣樓按年升三成
內房銷售復熾 恒大5月賣樓按年升三成
證監尋求取消 諾奇前財務官資格
證監尋求取消 諾奇前財務官資格
華泰發GDR集資最少39億
華泰發GDR集資最少39億
鮑威爾再放鴿 美股大漲 稱會採行動保經濟 道指早段曾升400點
鮑威爾再放鴿 美股大漲 稱會採行動保經濟 道指早段曾升400點
澳洲3年來首減息 抗衡環球經濟放緩
澳洲3年來首減息 抗衡環球經濟放緩
諾基亞稱5G訂單趕過華為
諾基亞稱5G訂單趕過華為
張兆聰﹕減息刺激如短暫 中長線非好兆頭
張兆聰﹕減息刺激如短暫 中長線非好兆頭
植耀輝﹕內地5G上馬 勿開心太早
植耀輝﹕內地5G上馬 勿開心太早
沈華﹕亞債供應減現價吸引 看高一線
沈華﹕亞債供應減現價吸引 看高一線
張兆聰﹕香港電訊享「寡頭壟斷」可重估
張兆聰﹕香港電訊享「寡頭壟斷」可重估
技術取勝﹕日清沿上升軌向好
技術取勝﹕日清沿上升軌向好
輕輕減持阿里 軟銀已賺870億
輕輕減持阿里 軟銀已賺870億
周顯﹕國航持國泰 線上線下披露有別
周顯﹕國航持國泰 線上線下披露有別
湯文亮﹕幫人上巿的公司 最易上市
湯文亮﹕幫人上巿的公司 最易上市
陳德豪﹕巿况不明朗 選5G概念防守股
陳德豪﹕巿况不明朗 選5G概念防守股
青衣宏福高見1020萬 全港夾屋王 資助房屋連續3個月誕千萬元成交
青衣宏福高見1020萬 全港夾屋王 資助房屋連續3個月誕千萬元成交
海濱南岸3房1228萬破頂 5年升逾六成
海濱南岸3房1228萬破頂 5年升逾六成
瑧頤料兩周內獲批預售 主打1房
瑧頤料兩周內獲批預售 主打1房
租賃熾熱 匯璽Ⅱ一房預租1.8萬
租賃熾熱 匯璽Ⅱ一房預租1.8萬
億京廣場2期全層近1.8億易手
億京廣場2期全層近1.8億易手
國際建投執董破頂價購水藍天洋房
國際建投執董破頂價購水藍天洋房
法巴：先泊高息股債市收息 候低加碼本港地產股 看好內房鬆綁
法巴：先泊高息股債市收息 候低加碼本港地產股 看好內房鬆綁