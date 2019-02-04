濠賭股捱沽 美資最傷 六大牌主5日蒸發560億市值

【明報專訊】賭股近期疲不能興，金沙中國（1928）股價更在過去5日累計跌了9.07%，市值大縮270億元。中信里昂對濠賭行業更趨審慎，原因是在消費信心轉弱時，貴賓博彩料將回軟，中美貿易戰進一步加劇，令行業的風險增加。新濠博亞主席兼行政總裁何猷龍昨日在澳門接受電子媒體訪問時表示，澳門賭收雖然在首5個月下跌，但認為已算好，對今年全年賭收增長持樂觀態度。
明報記者 陳偉燊
近日市場受中美貿易戰影響，濠賭股首當其衝，股價持續受壓，當中尤以美資賭牌為甚。金沙中國昨日單日跌逾2%，過去5日累計「插水」逾9%。永利澳門（1128）及美高梅中國（2282）昨日單日亦跌2.45%及1.91%，兩者在過去5個交易日亦分別累計下跌11.05%及11.74%。三者的累計股價跌幅，均比其餘3家博彩商多。6家博彩商的總市值在過去5個交易日，合共蒸發559.95億元（見表）。不過，美資基金Capital Group申報，趁低於5月31日以每股平均價16.6556元，增持永利逾360.5萬股，作價6006.3萬元。
澳門首季經濟收縮3.2%
正當濠賭股持續受壓之時，澳門日前公布首季經濟出現負增長，按年收縮3.2%，結束過去10季持續增長。同時海南省人大常委取消禁止賭博條款，亦驟添濠賭股股價壓力。多種因素夾擊下，令濠賭股連日捱沽。
中信里昂：對澳門博彩業前景審慎
中信里昂發出報告表示，對澳門博彩業前景看法更加審慎。尤其市場氣氛受中美貿易戰影響而惡化，人民幣加速下跌，加上貴賓博彩表現欠佳，已令首季博彩業表現轉弱。投資者普遍關注區域競爭，並見到貴賓博彩生意加快外流。就算未見大行調低濠賭股盈利預測，但是投資者對現階段是否值得購入濠賭股存疑。反之中場表現樂觀，即使貴賓博彩表現較弱，在業界保持流動性下，多視此為輕微逆風。目前濠賭股處於一年企業價值相對EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）約11.5倍，較2018年的16倍以上為小。
海南取消賭禁 貴賓廳生意憂外流
此外，何猷龍昨日在澳門接受電子媒體訪問指出，去年的賭收增長超出集團及分析師預期，因此認為難與去年比較，相對今年首5個月賭收下跌，表現已經算好，始終中美貿易戰對內地、以及亞洲經濟都有較大的影響。今年全年計，他對賭收增長持樂觀態度。