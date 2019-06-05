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大喜屋申上市 純利率跑贏餐飲股

【明報專訊】又一餐飲集團申請在港上市。日式放題料理集團大喜屋昨日上載初步招股文件，集團在港經營13家日式放題餐廳，截至今年3月底止財年，集團收入為8.39億元，按年上升17.6%，純利大增1.5倍至9220.8萬元。公司獨家保薦人為同人融資。

擁9品牌13店 人均消費近240元

大喜屋旗下包括「大喜屋」、「大瀛喜」及「吉壽」等共9個品牌，2019財年合計食客人次達349.9萬人，每人平均消費為239.8元，以主打白領市場的「殿大喜屋」人均消費最高，達298.9元，另專攻年輕人市場的「大喜屋」人均消費為245.6元（見表）。根據初步上市文件，截至今年3月底止財年，大喜屋純利率為11%，較2018財年升5.8個百分點，遠勝一眾香港飲食股，包括即將上市的新股太興（6811），其純利率為9.8%。

集團擬將集資所得用作擴大香港餐廳網絡，料於2021年3月31日前開設5間餐廳，3間為日式放題餐廳；2間為日式自選菜餚餐廳，另會建立新中央廚房及冷藏措施，翻新現有4間餐廳，以及用作一般營運資金。

另外，太興昨日截止招股，有指超額認購約16倍，大約2萬人「入飛」認購。該股周一（3日）孖展截止，6家券商共錄得3.58億元孖展認購，超購約3.8倍。

太興今次發售2.5億股，招股價介乎2.8至3.8元，集資最多9.59億元，為自2017年晶苑國際（2232）後集資最多的本地新股。該股每手1000股入場費3838.29元，料下周四（13日）掛牌，交銀國際為獨家保薦人。

太興超購16倍 耀才：贏碟飯好離場

耀才（1428）行政總裁許繹彬表示，鑑於最近大市表現偏軟，對新股市場亦不抱期望，認為如太興以招股價中低限定價，上市首日應尚有升幅，投資者「贏碟燒鵝飯就好離場」，因相信股價難以向上。信誠證券聯席董事張智威則指，該股超購16倍出乎市場預期，為正面消息，認為就算以招股價上限定價，上市當日仍可以有5%至10%升幅，指公司畢竟為增長型行業，而且有品牌效應支撐，值得憧憬。

相關字詞﹕超額認購 日式放題 大喜屋 新股 新股上市

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