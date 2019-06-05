逆周期因子支撐 未扭人民幣跌勢

美匯反彈 在岸價低見6.9141

美債息下跌令美元走弱，加上中國就貿易磋商白皮書表達強硬立場，曾帶動人民幣走強，周一升穿6.9水平，不過在岸人民幣昨日上午跌近6.91，午市在美匯反彈後最低曾見6.9141，重返上周水平。截至晚上9時，在岸人民幣報6.9092，跌64點子，離岸人民幣報6.9261，跌42點子。有交易員認為，人民幣中間價近期表現強過預期，顯示「維穩」手影，人民幣高開低走，反映市場對購入外幣意願上升。不過美息因聯儲局減息預期受壓，人民幣下跌空間有限。華僑永亨銀行經濟師李若凡預期，在G20峰會前，人民幣匯率會在6.9至6.95水平波動。市場仍希望中美雙方可在峰會談判，而美元受壓令人民幣有喘息空間，人行亦增加對中間價的干預，支持人民幣在區間內波動。中短期內，人民幣走勢將取決美元和貿易戰進展。