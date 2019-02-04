6月巨資回籠 官媒放風加大流動性 料降準機會微 逆回購MLF調控較靈活

明報記者 歐陽偉昉

《中國證券報》文章指出，除繳稅、法定存款準備金補繳、半月金融考核等每年出現的季節因素，今年有其他原因令流動性較易波動，包括12,730億元（人民幣．下同）逆回購和MLF將在本月到期，其中9930億元在本周到期；本月有17,259億元同業存單到期，比上月多出3000億元；另外本月地方債發行或超6000億元，債券繳款對流動性亦有影響，特別是在月中發行較密集的時期。

指降準信號太強烈 需留空間應急

為保持流動性合理，人行會適時適度給予流動性支持，降準一筆過釋放大量資金，可充分惠及各類金融機構，不過文章指，降準的寬鬆信號過於強烈，在經濟運行平穩時，調控宜留有餘地應對不時之需。本月17日將實行農商行降準第二階段，在此基礎上進一步降準機會不大。而逆回購適合應對季節因素，考慮外匯因素，確保MLF仍有必要，因此本月人行會以逆回購加MLF進行操作。

農商行將於7月15日完成降準至8%，全體銀行及後會否再定向降準，華僑永亨銀行經濟師李若凡認為，因為降準釋放資金沒有期限，人行暫時會採取較靈活的貨幣工具。

分析：上周淨投放4300億 紓包行憂慮

上月底的一周央行大手淨投放逆回購4300億元，本周暫淨回籠900億元。李若凡指因為包商銀行被接管，央行需要提供流動性紓緩市場情緒，不過拆息現時已經回落，未必需要大幅增加逆回購投放。6月將有兩筆合共6360億元MLF到期，她預期人行會以MLF或逆回購，保持流動性合適，而在年初推出、每季投放的定向中期借貸便利（TMLF），短期內也會恒常投放。