經濟
下一篇 上一篇

6月巨資回籠 官媒放風加大流動性 料降準機會微 逆回購MLF調控較靈活

【明報專訊】中美貿易談判未完結，市場對人行為支持經濟再次降低存款準備金率的預期上升。新華社屬下的《中國證券報》昨在頭版刊登報道，人行本月會加大支持流動性，不過當前貨幣政策需平衡多項目標，因此進一步降準可能不大，而會採用逆回購加中期借貸便利（MLF）管理流動性。分析指，降準釋放的資金沒期限，因此人行會先視乎逆回購等成效，能否幫助貸款增長。

明報記者 歐陽偉昉

《中國證券報》文章指出，除繳稅、法定存款準備金補繳、半月金融考核等每年出現的季節因素，今年有其他原因令流動性較易波動，包括12,730億元（人民幣．下同）逆回購和MLF將在本月到期，其中9930億元在本周到期；本月有17,259億元同業存單到期，比上月多出3000億元；另外本月地方債發行或超6000億元，債券繳款對流動性亦有影響，特別是在月中發行較密集的時期。

指降準信號太強烈 需留空間應急

為保持流動性合理，人行會適時適度給予流動性支持，降準一筆過釋放大量資金，可充分惠及各類金融機構，不過文章指，降準的寬鬆信號過於強烈，在經濟運行平穩時，調控宜留有餘地應對不時之需。本月17日將實行農商行降準第二階段，在此基礎上進一步降準機會不大。而逆回購適合應對季節因素，考慮外匯因素，確保MLF仍有必要，因此本月人行會以逆回購加MLF進行操作。

農商行將於7月15日完成降準至8%，全體銀行及後會否再定向降準，華僑永亨銀行經濟師李若凡認為，因為降準釋放資金沒有期限，人行暫時會採取較靈活的貨幣工具。

分析：上周淨投放4300億 紓包行憂慮

上月底的一周央行大手淨投放逆回購4300億元，本周暫淨回籠900億元。李若凡指因為包商銀行被接管，央行需要提供流動性紓緩市場情緒，不過拆息現時已經回落，未必需要大幅增加逆回購投放。6月將有兩筆合共6360億元MLF到期，她預期人行會以MLF或逆回購，保持流動性合適，而在年初推出、每季投放的定向中期借貸便利（TMLF），短期內也會恒常投放。

相關字詞﹕李若凡 降準 貨幣政策 人民銀行 中美貿易談判 人民幣

上 / 下一篇新聞

強積金5月人均蝕1.26萬 港股基金大跌8.7% 債券基金跑出
強積金5月人均蝕1.26萬 港股基金大跌8.7% 債券基金跑出
話你知﹕網上轉強積金投資組合最方便
話你知﹕網上轉強積金投資組合最方便
恒指再跌132點 見「死亡交叉」
恒指再跌132點 見「死亡交叉」
調查機構：今年全球智能手機出貨量將跌3%
調查機構：今年全球智能手機出貨量將跌3%
騰訊伙淡馬錫 投資英金融科企
騰訊伙淡馬錫 投資英金融科企
逆周期因子支撐 未扭人民幣跌勢
逆周期因子支撐 未扭人民幣跌勢
包行漣漪效應 小型銀行延發二級債
包行漣漪效應 小型銀行延發二級債
大喜屋申上市 純利率跑贏餐飲股
大喜屋申上市 純利率跑贏餐飲股
濠賭股捱沽 美資最傷 六大牌主5日蒸發560億市值
濠賭股捱沽 美資最傷 六大牌主5日蒸發560億市值
美獅美高梅 加入展藝元素
美獅美高梅 加入展藝元素
港首季貨物吞吐量 下跌10%
港首季貨物吞吐量 下跌10%
內房銷售復熾 恒大5月賣樓按年升三成
內房銷售復熾 恒大5月賣樓按年升三成
證監尋求取消 諾奇前財務官資格
證監尋求取消 諾奇前財務官資格
華泰發GDR集資最少39億
華泰發GDR集資最少39億
鮑威爾再放鴿 美股大漲 稱會採行動保經濟 道指早段曾升400點
鮑威爾再放鴿 美股大漲 稱會採行動保經濟 道指早段曾升400點
澳洲3年來首減息 抗衡環球經濟放緩
澳洲3年來首減息 抗衡環球經濟放緩
諾基亞稱5G訂單趕過華為
諾基亞稱5G訂單趕過華為
張兆聰﹕減息刺激如短暫 中長線非好兆頭
張兆聰﹕減息刺激如短暫 中長線非好兆頭
植耀輝﹕內地5G上馬 勿開心太早
植耀輝﹕內地5G上馬 勿開心太早
沈華﹕亞債供應減現價吸引 看高一線
沈華﹕亞債供應減現價吸引 看高一線
張兆聰﹕香港電訊享「寡頭壟斷」可重估
張兆聰﹕香港電訊享「寡頭壟斷」可重估
技術取勝﹕日清沿上升軌向好
技術取勝﹕日清沿上升軌向好
輕輕減持阿里 軟銀已賺870億
輕輕減持阿里 軟銀已賺870億
周顯﹕國航持國泰 線上線下披露有別
周顯﹕國航持國泰 線上線下披露有別
湯文亮﹕幫人上巿的公司 最易上市
湯文亮﹕幫人上巿的公司 最易上市
陳德豪﹕巿况不明朗 選5G概念防守股
陳德豪﹕巿况不明朗 選5G概念防守股
青衣宏福高見1020萬 全港夾屋王 資助房屋連續3個月誕千萬元成交
青衣宏福高見1020萬 全港夾屋王 資助房屋連續3個月誕千萬元成交
海濱南岸3房1228萬破頂 5年升逾六成
海濱南岸3房1228萬破頂 5年升逾六成
瑧頤料兩周內獲批預售 主打1房
瑧頤料兩周內獲批預售 主打1房
租賃熾熱 匯璽Ⅱ一房預租1.8萬
租賃熾熱 匯璽Ⅱ一房預租1.8萬
億京廣場2期全層近1.8億易手
億京廣場2期全層近1.8億易手
國際建投執董破頂價購水藍天洋房
國際建投執董破頂價購水藍天洋房
法巴：先泊高息股債市收息 候低加碼本港地產股 看好內房鬆綁
法巴：先泊高息股債市收息 候低加碼本港地產股 看好內房鬆綁