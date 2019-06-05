騰訊伙淡馬錫 投資英金融科企

TrueLayer的總部位於倫敦，至今成立約3年，主打B2B（企業對企業）業務，包括開發工具幫助第三方共享銀行數據庫中大量信息，以及在支付的應用程式接口（API）服務。

投資額2.7億

TrueLayer已累計融資最少約4700萬美元（約3.67億港元）。TrueLayer計劃利用今次融資所得，將業務擴展至整個歐洲，並希望在年底前連接內地大部分銀行。騰訊周一反彈後昨天再跌1.9%，收報327.2元，成交64.6億元。

韓遊戲商Nexon售股

騰訊無入標

另外，早前韓國最大遊戲公司Nexon宣布，計劃出售股權，有韓國媒體指出，騰訊未有參與Nexon的新一輪競標。報道表示，參與競標的5家公司分別是韓國網際網絡公司Kakao、遊戲商Netmarble、投資機構MBK Partners、KKR及貝恩資本（Bain Capital），早前盛傳極有可能勝出競標的騰訊卻沒出現在此輪名單上。