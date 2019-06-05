經濟
下一篇 上一篇

騰訊伙淡馬錫 投資英金融科企

【明報專訊】內地互聯網巨頭騰訊控股（0700）積極四出投資科創企業，據彭博社報道，騰訊聯同新加坡主權基金淡馬錫組成財團，投資英國金融科技公司TrueLayer，涉資約3500萬美元（約2.73億港元），《泰晤士報》更指融資額達4000萬美元（約3.12億港元）。

TrueLayer的總部位於倫敦，至今成立約3年，主打B2B（企業對企業）業務，包括開發工具幫助第三方共享銀行數據庫中大量信息，以及在支付的應用程式接口（API）服務。

投資額2.7億

TrueLayer已累計融資最少約4700萬美元（約3.67億港元）。TrueLayer計劃利用今次融資所得，將業務擴展至整個歐洲，並希望在年底前連接內地大部分銀行。騰訊周一反彈後昨天再跌1.9%，收報327.2元，成交64.6億元。

韓遊戲商Nexon售股

騰訊無入標

另外，早前韓國最大遊戲公司Nexon宣布，計劃出售股權，有韓國媒體指出，騰訊未有參與Nexon的新一輪競標。報道表示，參與競標的5家公司分別是韓國網際網絡公司Kakao、遊戲商Netmarble、投資機構MBK Partners、KKR及貝恩資本（Bain Capital），早前盛傳極有可能勝出競標的騰訊卻沒出現在此輪名單上。

相關字詞﹕初創企業 淡馬錫 互聯網 金融科技 英國 騰訊

上 / 下一篇新聞

強積金5月人均蝕1.26萬 港股基金大跌8.7% 債券基金跑出
強積金5月人均蝕1.26萬 港股基金大跌8.7% 債券基金跑出
話你知﹕網上轉強積金投資組合最方便
話你知﹕網上轉強積金投資組合最方便
恒指再跌132點 見「死亡交叉」
恒指再跌132點 見「死亡交叉」
調查機構：今年全球智能手機出貨量將跌3%
調查機構：今年全球智能手機出貨量將跌3%
6月巨資回籠 官媒放風加大流動性 料降準機會微 逆回購MLF調控較靈活
6月巨資回籠 官媒放風加大流動性 料降準機會微 逆回購MLF調控較靈活
逆周期因子支撐 未扭人民幣跌勢
逆周期因子支撐 未扭人民幣跌勢
包行漣漪效應 小型銀行延發二級債
包行漣漪效應 小型銀行延發二級債
大喜屋申上市 純利率跑贏餐飲股
大喜屋申上市 純利率跑贏餐飲股
濠賭股捱沽 美資最傷 六大牌主5日蒸發560億市值
濠賭股捱沽 美資最傷 六大牌主5日蒸發560億市值
美獅美高梅 加入展藝元素
美獅美高梅 加入展藝元素
港首季貨物吞吐量 下跌10%
港首季貨物吞吐量 下跌10%
內房銷售復熾 恒大5月賣樓按年升三成
內房銷售復熾 恒大5月賣樓按年升三成
證監尋求取消 諾奇前財務官資格
證監尋求取消 諾奇前財務官資格
華泰發GDR集資最少39億
華泰發GDR集資最少39億
鮑威爾再放鴿 美股大漲 稱會採行動保經濟 道指早段曾升400點
鮑威爾再放鴿 美股大漲 稱會採行動保經濟 道指早段曾升400點
澳洲3年來首減息 抗衡環球經濟放緩
澳洲3年來首減息 抗衡環球經濟放緩
諾基亞稱5G訂單趕過華為
諾基亞稱5G訂單趕過華為
張兆聰﹕減息刺激如短暫 中長線非好兆頭
張兆聰﹕減息刺激如短暫 中長線非好兆頭
植耀輝﹕內地5G上馬 勿開心太早
植耀輝﹕內地5G上馬 勿開心太早
沈華﹕亞債供應減現價吸引 看高一線
沈華﹕亞債供應減現價吸引 看高一線
張兆聰﹕香港電訊享「寡頭壟斷」可重估
張兆聰﹕香港電訊享「寡頭壟斷」可重估
技術取勝﹕日清沿上升軌向好
技術取勝﹕日清沿上升軌向好
輕輕減持阿里 軟銀已賺870億
輕輕減持阿里 軟銀已賺870億
周顯﹕國航持國泰 線上線下披露有別
周顯﹕國航持國泰 線上線下披露有別
湯文亮﹕幫人上巿的公司 最易上市
湯文亮﹕幫人上巿的公司 最易上市
陳德豪﹕巿况不明朗 選5G概念防守股
陳德豪﹕巿况不明朗 選5G概念防守股
青衣宏福高見1020萬 全港夾屋王 資助房屋連續3個月誕千萬元成交
青衣宏福高見1020萬 全港夾屋王 資助房屋連續3個月誕千萬元成交
海濱南岸3房1228萬破頂 5年升逾六成
海濱南岸3房1228萬破頂 5年升逾六成
瑧頤料兩周內獲批預售 主打1房
瑧頤料兩周內獲批預售 主打1房
租賃熾熱 匯璽Ⅱ一房預租1.8萬
租賃熾熱 匯璽Ⅱ一房預租1.8萬
億京廣場2期全層近1.8億易手
億京廣場2期全層近1.8億易手
國際建投執董破頂價購水藍天洋房
國際建投執董破頂價購水藍天洋房
法巴：先泊高息股債市收息 候低加碼本港地產股 看好內房鬆綁
法巴：先泊高息股債市收息 候低加碼本港地產股 看好內房鬆綁