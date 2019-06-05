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調查機構：今年全球智能手機出貨量將跌3%

【明報專訊】中美爆發貿易戰，手機產業頓受衝擊，市場調查機構Canalys表示，全球智能手機市場前景不明朗，下調今年手機出貨量的預測至13.5億部，較2018年的13.9億部按年減少3.1%。

上月中，美國總統特朗普發出行政命令封殺華為，Canalys指出，美國商務部暫時放寬禁令90日，惟一旦緩衝期完結，將會打擊華為短期內推出新手機的能力，不利華為拓展海外市場。

Canalys表示，市場存在大量不確定因素，促使手機供應商加速戰略佈局，例如將製造工場轉移到不同國家以對冲關稅風險，但隨着美國宣布向更多國家商品徵稅，預料行業在短期內仍面臨震盪。

三星料受惠華為事件 成最大贏家

對於消費者延長換機周期，Canalys認為，市場對於新手機已感到「厭倦」，加上手機品牌欠缺有意義的創新功能，導致智慧手機市場銷售疲弱。

不過，Canalys認為其他手機製造商或因華為事件而受惠，並預計三星將會是最大贏家，其他手機製造商則有望近年尾開始反彈。該機構指出，三星採進取的產品政策，並快速增加產量，同時有能力自行生產零部件，為集團帶來優勢。

Canalys估計，大部分手機供應商將會積極準備5G等發展，將刺激明年市場手機出貨需求，全球智能手機出貨量有望回升，預計2020年的出貨量將可按年升3.4%至13.9億部，回復2018年的出貨量水平。

相關字詞﹕預測 出貨量 智能手機 貿易戰 華為

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