經濟
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恒指再跌132點 見「死亡交叉」

【明報專訊】中美貿易戰陷入僵局，令市場對美國減息預期升溫，恒生指數昨天高開100點已見全日高位，之後跌幅不斷擴大，最多曾跌221點至26,671點，見逾4個月低位，臨近尾市20天線更跌穿250天線，形成「死亡交叉」（見圖），恒指最終收市跌132點至26,761點。市場人士認為，短期內難有好消息出台，建議投資者再觀望，如見反彈可趁高減持。

恒指連跌5日 累瀉629點

踏入「六絕月」第二個交易日，恒指已經連跌5日，累計瀉629點或2.3%，昨日收報26,761點，下跌132點，國指跌89點，報10,341點，成交金額縮減至783億元。恒指夜期平穩，至晚上11時半報26,770點，高水8點。

恒指反向ETF錄資金流入

豬肉股萬洲（0288）昨日升2.19%，收報7.01元，為升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌3.82%，收報12.08元，是跌幅最大的藍籌股。連日上升的騰訊（0700）昨日成為跌市火車頭，拖低恒指跌51點。市場預計今年智能手機出貨量將跌3.1%，手機設備股全線受壓，丘鈦（1478）挫3.74%，收報5.41元。

另外，南方東英上周二推出恒指每日反向（-2X）ETF（7500），昨收市報7.46元。據南方東英數據，該ETF上市一周日均成交超過1.76億元，基金規模達5.43億元，資金淨流入約1.36億元。

分析：趁好消息出貨 留意收租股

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基認為，中美雙方態度強硬，加上澳洲聯儲銀行宣布減息，令人憧憬美國早日減息，不過市場仍有大量不確定因素，相信6月「都唔好過」。他續稱，恒指跌穿27,000點後，向下速度更快，建議投資者持有現金為主。個股方面，林樵基指公用股目前回報不高，可留意收租股，如太地（1972）及及冠君（2778）。

中投傲揚精選基金經理溫鋼城表示，現時港股受多項負面因素夾擊，技術走勢欠佳，整體向下機會較大，即使有好消息帶動，料200天線（27,454點）水平即見阻力，預計恒指6月或下試25,600點水平，即今年初低位。他建議，投資者可趁有少許好消息，股市反彈時出貨，或轉投金礦股等避險板塊。

相關字詞﹕林樵基 溫鋼城 六絕月 南方東英 公用股 恒生指數 手機設備股 聯儲局 中美貿易戰

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