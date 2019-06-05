話你知﹕網上轉強積金投資組合最方便

如打算網上更改強積金組合，打工仔可以先到計劃的指定網站，根據網頁要求輸入指定資料，例如姓名及身分證號碼等。部分強積金計劃會要求填寫強積金成員編號，該編號可從過往收到的權益報表中找到。如未曾網上登入過強積金帳戶或忘記登入資料，一般積金商均有提供以電話或電郵方式登記及發送資料，過程中可能需要輸入一次式驗證碼，基本上跟隨網站指示便可順利登入。之後尋找「帳戶結餘」查看強積金戶口狀况；再點選「我的投資組合」，便可看到目前的強積金投資配置比例；按下「基金轉換」；再按「更改」，便可從畫面中看到計劃內所涵蓋的基金，因應個人喜好重新配置資產。打工仔可選擇只轉換現有資產，或只轉換未來供款的投資對象，又或者兩者一同轉換（見圖）。

櫃員機可查閱銀行積金商表現

個別積金商亦已開發手機應用程式，提供查閱帳戶及更改投資組合等功能。假若積金商本身為銀行，如匯豐、恒生（0011）及東亞（0023）等，用戶亦可以透過網上銀行服務或櫃員機，查詢強積金帳戶資料及表現。至於不熟悉科技的打工仔亦可嘗試打電話至計劃公司，利用互動語音通話系統，再根據話音指示輸入個人資料以查閱帳戶。打工仔轉換強積金投資組合毋須付費。但要留意積金商執行指示一般要兩三個工作天。