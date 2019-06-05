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強積金5月人均蝕1.26萬 港股基金大跌8.7% 債券基金跑出

【明報專訊】受中美貿易戰等陰霾影響，環球股市向下，據理柏亞洲數據顯示，本港5月份整體強積金平均錄得4.02%負回報，扭轉自年初以來連續4個月錄得正回報的走勢。按照強積金管理局提供截至今年3月底的數據，全港參與強積金僱員數目284.1萬人計，5月份人均強積金蝕逾12,640元。

明報記者 劉旭霞

數據指出，5月份整體強積金平均回報率轉升為跌，是今年以來首次錄得跌幅（圖1）。但由年初至今，強積金仍錄得累積4.41%正回報。在5月份，股票基金無一倖免全數錄得虧損，跌幅介乎4.58%至10.08%。當中蝕得最勁分別是中國股票基金及大中華股票基金，負回報達10.08%及9.76%；香港股票基金亦錄8.7%負回報，僅稍勝恒指上月9.42%的跌幅。其他股票基金方面，韓國股票基金、亞太區（日本除外）股票基金、亞太股票基金及美股基金分別跌7.59%、6.93%、6.82%、6.23%等（圖2）。

首5月仍錄正回報4.4%

單計上月表現，僅得港元債券基金、環球債券基金及亞太債券基金3類基金錄得正回報，分別微升1.1%、1%及0.17%。人民幣基金亦因為人民幣貶值下跌1.34%。以今年以來的表現計，美國股票基金表現最佳，累積正回報11.18%，其次為環球股票，升6.62%，韓國股票表現最差，亦是唯一錄得負回報類別（下跌4.63%）。

張佩儀：短期宜轉投保守基金

美國萬利理財亞太區總裁張佩儀表示，近期市况波動，中港股票及美股亦難逃一跌，相信市况在「五窮六絕」下，6月的表現會更差。張佩儀建議強積金成員短期內應先避險，改為投資逆市做好的貨幣及債券基金，或轉投保守基金或保證基金，待6月市况跌定後再調整組合。

東驥基金管理董事總經理龐寶林表示，中美貿易談判料仍需持續一段時間，預料股市會在本月再試低位並見底，市况要至第3季始有望反彈。但他認為，現在才調整強積金投資組合為時已晚，反而應該趁低吸納，買入美國或亞洲股票；如若態度悲觀，則可選擇仍然保持升勢的債券基金，當中部分亞洲債券息口已高於美債，亦可考慮。

龐寶林：趁低吸美股亞股基金

不過，龐寶林預期年底前市况會轉佳，加上現時自願供款可作免稅，成員不妨考慮「趁跌得多加碼」作自願供款，變相低位入市，增加長遠回報。另外，他亦提到醫療保健股票前景不錯，因醫藥的通脹率較大市高出2至3倍，無論經濟環境好壞均有一定需求，盈利有保證。

相關字詞﹕股票 債券 張佩儀 五窮六絕 投資組合 龐寶林 基金 強積金 中美貿易戰

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