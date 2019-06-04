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湯文亮 敢說反話

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湯文亮﹕逃犯條例沒通過 香港或變妖獸都市

【明報專訊】自從政府打算修訂逃犯條例開始，我見到一班高官好似落水狗，到處都被人噓，我又不明白點解政府不將逃犯條例解釋清楚，有人話政府應該加長諮詢期，其實，點解仲要加長，應該盡早立法，如果拖得三五年，香港就會變成一個妖獸都市。

逃犯條例被反對政府的人改為「送中」，意思猶如送終，有人擔心條例通過後，任何香港人都有可能無緣無故下被送返內地，亦有不少人對我說，我贊成逃犯條例，小心好似商鞅一樣作繭自縛，我話根本兩回事，我是一個小人物，中央政府點解要捉我，除非我在內地殺人放火、走私漏稅，否則的話，驚都未驚過。如果我曾經在內地殺人放火，我當然大力反對逃犯條例，但大家又有沒有想過，如果沒有逃犯條例，除了一些政治、經濟犯之外，不少殺人放火的人可以匿藏在香港，大家是否會感覺很舒服，太遠我唔講，那個在台灣殺了人的香港人，回到香港又如何？他的朋友都會對他敬而遠之。如果太多罪犯匿藏在香港，香港人又會如何，難道他們會感覺到很安全。

罪犯匿藏香港 如何有安全感？

有一套韓國片叫《妖獸都市》，講述一班新疆的黑社會分子因為在原居地犯了大案，集體逃去韓國，在唐人街落地生根，最初一班居住在唐人街的中國人十分維護他們，協助他們躲避韓國刑警追捕，到後來那班人露出真面目，在唐人街成為惡霸，所有居住在唐人街的中國人都成為受害者，於是他們反過來要求韓國刑警追捕他們，那些逃犯被捕後立刻被送回中國。老實說，那一班中國人算是好彩，如果韓國刑警不能拘捕那些逃犯，他們就會永遠被那些人控制，任他們魚肉。

有人話我強詞奪理，叫我在6月9日去遊行，仲話當日唔去，以後或者冇機會去，我反覺得如果我參加反逃犯條例遊行，不用太久，當香港的治安轉壞，我又要參加支持逃犯條例遊行，情况好似英國脫歐，當日公投脫歐成功，今日又要求再次公投，當然是希望不脫歐。那些去遊行的人請記得，當他日受那些逃犯迫害，千祈唔好埋怨警方或者香港政府冇能力執法，這是自作孽。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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