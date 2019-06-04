天達資產夏喬治：避險升溫 金價上望1350美元

天達資產管理投資組合經理夏喬治（George Cheveley）表示，隨着中美貿易戰惡化，更多不明朗因素出現，全球經濟不景以及央行增持黃金儲備影響下，將可推升金價，預料下季金價可望每盎司1350美元，並認為現時為買金的好時機。他又表示，金價與美國實際利率有負相關，目前全球低息甚至負利率環境下，黃金變得吸引。

金礦股反彈較金價更強

金價最近有復蘇迹象，但金礦股仍然受壓，包括龍頭紫金（2899）和招金（1818），以至SPDR黃金ETF（2840）今年以來仍錄負回報。今年以來表現計，以招金跌幅較大，市盈率則是以紫金較低。夏喬治表示，金礦股在金價反彈時升幅更強，例如去年9月到12月期間，標指一共下跌了兩成，金價同期升了6%，但金礦股卻錄得13%升幅。 不過，金礦股走勢始終較波動，非每段金價向上時期都有好表現，如2009年也曾出現金價上升25%，金礦股反而錄三成跌幅。

鐵礦股近期表現則非常強勢，內地鐵礦石期貨屢創新高，上周曾見每噸757元人民幣，帶動鐵江現貨（1029）逆市做好，而今年以來升超過2倍，升幅驚人。然而，艾德證券期貨首席投資策略師盧楚仁認為，今年鐵礦石期貨走勢非常凌厲，主要受巴西等鐵礦場關閉或停產所影響，而非因為經濟起飛帶動需求。

盧楚仁：鐵礦石價急升 不宜高追

他相信有關礦場恢復生產之後，會對超買的鐵礦石期貨帶來極大調整壓力，再加上最近環球經濟數據因中美貿易戰而惡化，相信鐵礦石期貨及鐵礦石股的股價隨時出現大幅調整，因此不建議在目前水平高追。中國增加基建投資或帶動鐵礦石需求上升，但他稱除中國外，其實美國總統特朗普都有意借基建來刺激經濟，恐怕這些因素亦已反映在今次鐵礦石價格上升，故料鐵礦股再升空間有限， 也恐怕大戶會藉此好消息出貨。

對於金價後市，盧楚仁亦同樣看淡。他認為，如貿易戰形勢惡化，反而會令金價更為受壓。他認為，今年金價走勢猶如去年的翻版，金價在去年貿易戰開打初期曾短暫上升，但其後大跌，皆因市場認為貿戰爆發後形勢對美國較有利，加上去年聯儲局加息，令美元強勢。回到今年，他估計美匯指數上望100也是有可能，稱全球其他主要貨幣都有減息空間，反觀美國息口相對穩定，如其他國家經濟數據仍較差，美元受一定支持。

貿戰反不利金價

他認為金價後市還要視乎美股走勢，除非大市有拋售壓力，令投資者避險流入黃金，但早前美股在美國特朗普有關貿戰的言論稍為轉變，隨即迎來反彈，故發生的機會實在不大。

他相信要突然有戰爭爆發，以及雷曼迷債級數的事件發生，才有望令金價走高，否則今年都是較為看淡。他估計，金價仍有下行空間，短期有機會下試每盎司1266美元水平，如其後跌破1246美元則不排除再迎一波大跌浪，並相信以約1280美元水平推算，今年最差可以跌80美元。

王俊騏 明報記者

[王俊騏 理財專題]