周顯﹕盼「乖寶寶」出人頭地 永遠的等待

它的核心業務包括了地產、航空、飲料、海洋服務和貿易及實業部等5個，正如昨天所言，國泰航空（0293）的市值是450億元，太古佔了75%。港機工程的資產值則是140億元。

飲料部門有16個碳酸飲料品牌及46個非碳酸飲料品牌，最重要的是牌子可口可樂，在大中華區及美國經銷給7.2億人口……雖然我不明白為何包括大中華地區只有7.2億人這麼少。

船務共有77條船，其實以前的太古船塢很大，不過後來改建成太古城，比包玉剛更早一步棄船登陸。太古資源在香港、澳門和中國內地營運201個鞋履及服裝零售點，汽車主要於台灣銷售客車、商用車、摩托車及小型摩托車，至於太古方糖，你不會沒聽過這名字吧？

港物業估計市值5000億

最重要的是物業，包括太古廣場、太古坊等，太古一共有1270萬平方呎的辦公樓、零售物業、服務式住宅和高尚住宅物業等，這還未計在中國大陸的890萬呎，也未計香港建築中的130萬呎，中國建築中的250萬呎。單計香港的部分，保守地算平均4萬元一呎，已經值5000億元了。

至於太古集團的市值是多少呢？答案是850億元。這就是什麼都不做，只專心做生意的乖寶寶的狀况了。當然了，如果你是一個價值投資者，講求優質管理（太古應該是香港管理最優秀的公司了）和價值折讓，哈哈，後果將是永遠的等待。

[周顯 投資二三事]