張兆聰﹕內房股強弱分化 基本因素致勝

貿戰科技戰相關股回穩反彈

A股走勢確實較佳，上證指在2900點附近見明顯支持，每次出現較大偏離都很快又被拉升，反而恒指仍未找到很強的支持位，超賣之後又再超賣，14天RSI連續8日低於30，就算是2018年大熊市也未曾出現，對上一次發生已經是2016年1月份的「熔斷」市况了。樂觀看超賣嚴重應博反彈，但也反映人心虛怯，博反彈甚至轉勢不會一蹴而就，需要時間和一個反覆的過程。

參考2016年走勢，連續8天超賣後出現輕微反彈，升至20天線行人止步後，恒指一度再跌破1月份低位。但技術走勢反而出現雙底背馳，無論RSI還是MACD均如此，這才是最佳的入市時機。

昨日弱勢的板塊有內房及濠賭股，市傳中央禁止個別內房股發債，主角旭輝（0884）稱未有收到書面通知，內房股普遍跌3%至5%。濠賭股昨天顯著下跌，尤其是外資的金沙中國（1928）、永利澳門（1128）及美高梅（2282）跌幅尤其大，達到3％至5％。市場或擔心「不可靠實體清單」會波及美國企業，影響續牌或續牌條件。

恒指14天RSI連續8日低於30

值得留意的是內房股。雖然昨日偏弱跌1.5％，但不少股份由全日低位回升達2％以上，同時也不再像以往般整個板塊齊升齊跌，例如融創（1918）、恒大（3333）、世茂（0813）等下跌2％至3％，但中國海外（0688）、保利置業（0119）便逆市上升。這種股份強弱分化，反映宏觀因素左右整個板塊，但投資者亦更重視基本因素，例如合約銷售、可售貨源、土儲、毛利等。

強二線城市擁多土儲內房 銷售表現較佳

從年初至今股價表現來看，恒指國指大部分升幅已消失，但個別內房股回調後仍有較佳表現，例如奧園、時代、融創、龍湖等。內地樓市不同地區非常分化，也很視乎集團是否能把握機會趁低潮時成功拿地。上述股份的特點都是在需求強勁的地區如大灣區、強二線城市有豐厚廉價土儲，年初至今合約銷售亦佳。若大市接近短期底部，這些股份的反彈力度會較強。

[張兆聰 數據尋寶]