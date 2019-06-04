張兆聰﹕光國受惠國策可留意

經貿白皮書沒有驚喜或驚嚇，仍是重申中國願意談判，也不怕貿易戰，並且將談判失敗責任歸咎於美方。如果中國立場、看法依舊，發表白皮書意義不大，因此有分析指這是「曲線」邀請美國再次對話和談判。周末期間美國沒有進一步出招或出口術令局勢惡化，反而將關稅實施日期延遲至6月15日，也令投資者觀感改善。

美國延關稅生效日 改善投資者觀感

中證監主席易會滿指A股估值處於歷史低位，槓桿融資只有1.2萬億元人民幣，較2015年高位減少了80%，預料可平穩發展；人行又指接管包商銀行屬個別事件，目前並沒有下一個接管目標，試圖改善市場避險情緒。A股走勢是動彈不得，上證指在2850點至2950點窄幅上落，每次回落都有股無形力量將大市托高。國指走勢亦相近，在10,300點至10,500點上落。市場設局是5月大跌後，市况已反映了短期不利因素和發展，對壞消息反應不大，同時特朗普又反覆無常隨時會轉軚，而美股下跌也增加中美雙方重啟談判的壓力，加上持續超賣多時，博反彈的力量會開始增強。

新華社昨日報道，國家主席習近平近日對垃圾分類工作作出重要指示，強調培養垃圾分類的好習慣，為改善生活環境作努力，為綠色發展可持續發展作貢獻。​​​​或許是相關行業消息靈通、能緊跟國策，光大國際日前就宣布，集團透過注資4500萬元人民幣獲得山東趣享資訊科技90%股權，正式進軍垃圾分類及資源回收領域。

港股超賣多時 市場開始博反彈

根據公告，山東趣享是一家位於山東省濟南市專注於垃圾分類業務的科技型企業，主營業務為垃圾智慧回收機的研發、製造、銷售，以及採用「互聯網+」的方式開展垃圾分類收運和資源再利用。其透過「點點回收」的品牌在北京、濟南、蘇州、成都等城市開展垃圾分類項目，服務人口逾百萬，年分類回收可再生資源近萬噸。

光國密密收購 增長動力料強

這項投資金額不大，卻是一個仍處炒作初期的主題，市場規模估計可達200億元人民幣。退一步看，光國市盈率僅約8倍左右，去年供股後又增加投資新增項目，5月中先取得湖南省新化垃圾發電項目、遼寧省遼陽垃圾發電項目，合共涉及總投資約14億元（人民幣．下同）；到5月底又通過收購方式，成功取得廣西壯族自治區玉林市生活垃圾發電項目，項目投資額（包括項目收購款）共約5.69億元，是公司在廣西取得的第一個垃圾發電項目。投資力度明顯加大，未來2至3年增長動力會偏強。

[張兆聰 還看今朝]