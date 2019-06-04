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經濟
2019年6月4日星期二
張兆聰 技術取勝
投資策略
陳茂波：留意自製首置身分買樓 議員謝偉銓建議「甩名」後5年不可首置入市
富榮未補價3房首破800萬
5月整體登記再破萬宗 料7年新高
晟林1房「奇則」 洗手盆設浴室外
南昌一號首宗租賃 兩房呎租52元
領展分派增9% 研中港以外收購 賣產累本地租金收入微跌 王國龍：民生消費未受影響
議員提租金規管 運房局：違競爭條例
官媒稱快發5G牌 相關概念股逆市升
港元升見7.8366 兩月新高
財新PMI上月50.2 連續3月擴張
嘉宏教育今起招股 入場費3878元
國際建投派息50億 黑石收38億 近收足首期收購資金 南豐變相半價入貨
新加坡「店小二」申港上市
PayMe即時增值轉帳 快打通其他銀行
中信國際電訊伙應科院開發AR
羅旭瑞：對中長線樓市有信心
小米斥近億回購仍挫半成 股價見上市新低 單日市值蒸發117億
廸生創建去年核心多賺15.6%
貿戰加劇 美英日製造業回軟 傳遭反壟斷調查 Alphabet早段急跌6%
墨西哥總統：可與美達貿易協議
波音737再爆安全隱患 機翼零件存缺陷
陳茂峰﹕太興派巨額股息的迷思？
借貸投資 小心得不償失
張兆聰﹕光國受惠國策可留意
金曹﹕6月變數多 期權莊家相對冷靜
技術取勝﹕長和或進一步反彈
Webb：特朗普或使出資本管制
電子大王追擊前夕 陳之望辭新天地產獨董
張兆聰﹕內房股強弱分化 基本因素致勝
周顯﹕盼「乖寶寶」出人頭地 永遠的等待
天達資產夏喬治：避險升溫 金價上望1350美元
湯文亮﹕逃犯條例沒通過 香港或變妖獸都市
麥長青600萬購荃灣安泰工廈單位
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技術取勝﹕長和或進一步反彈
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【明報專訊】港交所242.2元不宜失守（圖）
粵海投資升破阻力（圖）
明報記者 張兆聰
[張兆聰 技術取勝]
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陳茂波：留意自製首置身分買樓 議員謝偉銓建議「甩名」後5年不可首置入市
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