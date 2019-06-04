金曹﹕6月變數多 期權莊家相對冷靜

恒指5月大跌 6月多見平穩

所謂前事不忘，後事之師。如果檢查5月大跌超過1000點的年份，最勁的5年是1998年（-1449點）、1999年（-1186點）、2008年（-1222點）、2010年（-1343點）、2012（-2464點）年，之後的6月只有2008年因次按危機而再大幅下跌2431點，不過2008年6月的市盈率是13.4倍、息率是3.22厘，防守力明顯不足。現時恒指約27,000點，市盈率10.39倍、息率3.66厘。其他年份5月大跌之後，6月最低位相對5月收市大概低1000點，而收市相對5月多見平穩。

如果相信歷史的話，6月雖然看來風雨較多﹕

（1）6月1日中國按計劃對美國商品增加關稅；

（2）6月2日中國發表《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，指摘美國政府升級經貿摩擦、提高關稅水平，殃及各國企業發展和人民福祉，使全球經濟落入「衰退陷阱」。公開解釋美方三次違背共識、出爾反爾、不講誠信等等，立場強硬；

（3）制訂「不可靠實體名單」，準備反擊美方封殺華為的實體；

（4）中方可能限制稀土出口、短期將影響美方科技公司的生產。

莊家波幅目標25600至26000點

從活躍期權PUT部署，見到26,000點及25,600點最活躍，初步評估期權莊家認為6月有機會跌穿26,000點，波幅約1000點，但有可能守住25,600點。從幾個不同指數的引伸波幅看，除了富時中國比較高之外，恒指波幅也是大概21，仍遠低於2018年第4季的24以上。所以，一般投資者或很緊張6月出現山崩海裂的跌幅，但期權莊家似乎仍覺得波幅在25,600點至26,000點之間。當然，現在球在特朗普的一邊，因為中方的白皮書已講明不接受關稅及不對等的協議文本。如引伸波幅不高於24，那6月可能仍能在26,000點穩守等待機會反彈，阻力27,300點。

估計後市反反覆覆，請小心操作。

[金曹 期權制勝]