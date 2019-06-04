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李澄幸 理財信箱
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借貸投資 小心得不償失

【明報專訊】股神巴菲特多年來一再強調不要借錢買股票，因為我們完全無法預測短期內股票會跌到什麼程度，股價大幅下跌時，很容易受到媒體和財經評論的影響，造成驚慌失措，一旦心不能平靜，就很難做出正確決定。所以，筆者多年來都強調不要輕易借錢去投資，效果不一定如投資者所願，至少有以下幾點需要考慮。

「平錢」實際年息未必「平」

第一，「平錢」是否真的便宜？筆者上網查了現時一些私人貸款的推廣，比較多的都是「月平息」貸款計劃，計劃內容多年來差別不大。想獲得推廣上所看到的「月平息」，貸款金額一定要夠大，推廣所說的利息不一定就是你最終能借到的利息。另外，宜考慮實際年利率，月平息0.1厘看上去很便宜，不過由於是每月還款，每月利息又是固定，借來的本金是每月縮減的，所以利息遠比所謂的每月0.1厘或0.2厘要高得多。現時看，很多私人貸款計劃的實際年利率至少也要3.5厘，甚至更高一點，視實際情况而定。所以，吳小姐應該留意相關的利息是否符合自己的預期。

市况難估 有機會賺息蝕價

第二，一般私人貸款，借錢後馬上就要開始還本金和利息。筆者嘗試舉一個簡單的例子，假設吳小姐可以借到月薪的大概5倍，比如10萬元，假設吳小姐利用這筆錢買入1600股匯豐控股（0005），一年派息4次，以最近的派息紀錄作參考，大概一年合共收6,200元股息。借10萬元，假設月平息0.2厘，還款期36個月，全期利息約7200元，每月還款金額約3000元。由於收息和收回投資本金的時間周期及金額， 與還款的時間周期及金額不相符，吳小姐需要動用自己的資金來還款，本質上就是「預支人工」買股票。我曾經聽過有人這樣說，以上的做法可以逼自己儲蓄，不過我想反問的是，自己儲蓄需要向銀行付手續費和利息嗎？况且，投資涉及風險，買入的股票或基金的價格肯定不會下跌嗎？到頭來不排除會賺息蝕價。

收息變炒股 結局多不好

最後，提到銀行的借貸電話，很多朋友天天都會收到，不過投資者需要認清自己的需要，真的有需要才借錢。另外，請緊記這些來電的人並不一定有投資經驗或持有相關的牌照，無論他們明示或暗示些什麼，大家都應客觀理性判斷。况且，筆者也親眼看過很多朋友說借錢來買一些收息產品，結果一兩個月後，為了更高的回報， 由本來打算收息，變成了炒股票，結局一般都不太好。所以，應謹慎思考是否有必要借錢投資，也要注意相關條款，比如提前還款的安排。

李澄幸 香港財務策劃師會董事會成員

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