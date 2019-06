陳茂峰﹕太興派巨額股息的迷思？

【明報專訊】今天是沉重的一天。30年前,德先生的幽靈在神州上空飄過,絕塵而去,留下血染的風采,歷史給我們重重一擊。夢碎了,代價不菲,如今疤痕未退。今天晚上,只能沉痛哀悼。近期的國際大環境和本土小環境,也是很沉鬱。特區政府強推逃犯條例修訂,霸王硬上弓;藉口已被捅破仍厚顏詭辯,為博工商界支持不斷修改豁免條件,搞出法律面前人人不平等(動物農莊所描述的some are more equal than others)的荒謬,置法律原則不顧,引來國際社會關注。特區政府冒大不韙一意孤行,不惜動搖香港根基,居心叵測。