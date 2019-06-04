陳茂峰﹕太興派巨額股息的迷思？

行業經營艱難 相關股長期跑輸

中美兩強角力，從暗到明，從貿易戰到科技戰，隱隱然稀土戰已在弦上待發。這些發展，儼如印證了修昔底德陷阱（Thucydides's Trap）的預期，兩強惡鬥終須一戰。雖然現代戰爭多是不見煙硝，但戰爭是殺敵一千自損八百的負和遊戲，贏也只是慘勝。

世事紛亂，大家悶得只剩搵銀話題。今天截止申請認購的太興集團（6811），恰巧是在1989年開業。揀選6月4日截飛，不知是否紀念特別日子。太興集資金額不大，九成是機構認購，公眾認購部分不到1億元。雖然股市氣氛低迷，但細細粒容易食，足額認購、成功上市是沒有懸念。太興集團的市場定位是休閒餐飲，招股書詳細介紹這個行業前景。坦白說，上市的飲食集團投資價值不高。餐飲行業競爭大、入門門檻低、客戶忠誠度低，業務可擴性（scalability）低，經營利潤薄。公司發展靠開分店，但店愈多愈體現遞減邊際回報。只有少數龍頭公司管理能力特強、供應鏈超級棒，才能夠維持競爭優勢。縱使如此，龍頭公司股價也經常跑輸大市。這是行業的性質使然。

上市前派出逾10億 多過集資額

太興上市，堂而皇之的理由是籌集資金發展業務。上市亦能夠提高公司知名度，方便宣傳，增加客源及收入。太興集團已經有30年歷史，店舖遍佈港九，早有足夠知名度，上市不會增加上座率、翻座率及消費額。如果發行定價在上限的每股3.80元，以及不行使超額配股權，太興集團集資上限是9.5億元。但扣除上市費用6230萬元（佔集資上限6.56%），集資上限的淨額只是8.877億（下限6.465億）。集團打算把淨額90%（即是8億元左右）用作未來3年擴充業務（增加分店、翻新店舖、擴展食品廠房）。

那公司是否缺乏資金發展？招股書透露，集團在2016、2017、2018及2019上市前給原股東分別派發了股息1400萬元、8.91億元、1.226億元及4000萬元，總共10.68億元，多過集資額，說明公司本來是有足夠資金儲備開發業務。但這筆股息，其中9.786億元（2017年8.76億元、2018年1.026億元）是以抵消應收關連公司結餘方式結算。意即關連公司應收應付帳頗為繁多，上市前來個大清洗。數目不分明，始終是大忌。

御峰理財董事總經理 mfchan@nobleapex.com

[陳茂峰博士 峰哥EQ]