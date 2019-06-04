經濟
陳茂峰博士 峰哥EQ
下一篇 上一篇

陳茂峰﹕太興派巨額股息的迷思？

【明報專訊】今天是沉重的一天。30年前，德先生的幽靈在神州上空飄過，絕塵而去，留下血染的風采，歷史給我們重重一擊。夢碎了，代價不菲，如今疤痕未退。今天晚上，只能沉痛哀悼。近期的國際大環境和本土小環境，也是很沉鬱。特區政府強推逃犯條例修訂，霸王硬上弓；藉口已被捅破仍厚顏詭辯，為博工商界支持不斷修改豁免條件，搞出法律面前人人不平等（動物農莊所描述的some are more equal than others）的荒謬，置法律原則不顧，引來國際社會關注。特區政府冒大不韙一意孤行，不惜動搖香港根基，居心叵測。

行業經營艱難 相關股長期跑輸

中美兩強角力，從暗到明，從貿易戰到科技戰，隱隱然稀土戰已在弦上待發。這些發展，儼如印證了修昔底德陷阱（Thucydides's Trap）的預期，兩強惡鬥終須一戰。雖然現代戰爭多是不見煙硝，但戰爭是殺敵一千自損八百的負和遊戲，贏也只是慘勝。

世事紛亂，大家悶得只剩搵銀話題。今天截止申請認購的太興集團（6811），恰巧是在1989年開業。揀選6月4日截飛，不知是否紀念特別日子。太興集資金額不大，九成是機構認購，公眾認購部分不到1億元。雖然股市氣氛低迷，但細細粒容易食，足額認購、成功上市是沒有懸念。太興集團的市場定位是休閒餐飲，招股書詳細介紹這個行業前景。坦白說，上市的飲食集團投資價值不高。餐飲行業競爭大、入門門檻低、客戶忠誠度低，業務可擴性（scalability）低，經營利潤薄。公司發展靠開分店，但店愈多愈體現遞減邊際回報。只有少數龍頭公司管理能力特強、供應鏈超級棒，才能夠維持競爭優勢。縱使如此，龍頭公司股價也經常跑輸大市。這是行業的性質使然。

上市前派出逾10億 多過集資額

太興上市，堂而皇之的理由是籌集資金發展業務。上市亦能夠提高公司知名度，方便宣傳，增加客源及收入。太興集團已經有30年歷史，店舖遍佈港九，早有足夠知名度，上市不會增加上座率、翻座率及消費額。如果發行定價在上限的每股3.80元，以及不行使超額配股權，太興集團集資上限是9.5億元。但扣除上市費用6230萬元（佔集資上限6.56%），集資上限的淨額只是8.877億（下限6.465億）。集團打算把淨額90%（即是8億元左右）用作未來3年擴充業務（增加分店、翻新店舖、擴展食品廠房）。

那公司是否缺乏資金發展？招股書透露，集團在2016、2017、2018及2019上市前給原股東分別派發了股息1400萬元、8.91億元、1.226億元及4000萬元，總共10.68億元，多過集資額，說明公司本來是有足夠資金儲備開發業務。但這筆股息，其中9.786億元（2017年8.76億元、2018年1.026億元）是以抵消應收關連公司結餘方式結算。意即關連公司應收應付帳頗為繁多，上市前來個大清洗。數目不分明，始終是大忌。

御峰理財董事總經理 mfchan@nobleapex.com

[陳茂峰博士 峰哥EQ]

上 / 下一篇新聞

陳茂波：留意自製首置身分買樓 議員謝偉銓建議「甩名」後5年不可首置入市
陳茂波：留意自製首置身分買樓 議員謝偉銓建議「甩名」後5年不可首置入市
富榮未補價3房首破800萬
富榮未補價3房首破800萬
5月整體登記再破萬宗 料7年新高
5月整體登記再破萬宗 料7年新高
晟林1房「奇則」 洗手盆設浴室外
晟林1房「奇則」 洗手盆設浴室外
南昌一號首宗租賃 兩房呎租52元
南昌一號首宗租賃 兩房呎租52元
領展分派增9% 研中港以外收購 賣產累本地租金收入微跌 王國龍：民生消費未受影響
領展分派增9% 研中港以外收購 賣產累本地租金收入微跌 王國龍：民生消費未受影響
議員提租金規管 運房局：違競爭條例
議員提租金規管 運房局：違競爭條例
官媒稱快發5G牌 相關概念股逆市升
官媒稱快發5G牌 相關概念股逆市升
港元升見7.8366 兩月新高
港元升見7.8366 兩月新高
財新PMI上月50.2 連續3月擴張
財新PMI上月50.2 連續3月擴張
嘉宏教育今起招股 入場費3878元
嘉宏教育今起招股 入場費3878元
國際建投派息50億 黑石收38億 近收足首期收購資金 南豐變相半價入貨
國際建投派息50億 黑石收38億 近收足首期收購資金 南豐變相半價入貨
新加坡「店小二」申港上市
新加坡「店小二」申港上市
PayMe即時增值轉帳 快打通其他銀行
PayMe即時增值轉帳 快打通其他銀行
中信國際電訊伙應科院開發AR
中信國際電訊伙應科院開發AR
羅旭瑞：對中長線樓市有信心
羅旭瑞：對中長線樓市有信心
小米斥近億回購仍挫半成 股價見上市新低 單日市值蒸發117億
小米斥近億回購仍挫半成 股價見上市新低 單日市值蒸發117億
廸生創建去年核心多賺15.6%
廸生創建去年核心多賺15.6%
貿戰加劇 美英日製造業回軟 傳遭反壟斷調查 Alphabet早段急跌6%
貿戰加劇 美英日製造業回軟 傳遭反壟斷調查 Alphabet早段急跌6%
墨西哥總統：可與美達貿易協議
墨西哥總統：可與美達貿易協議
波音737再爆安全隱患 機翼零件存缺陷
波音737再爆安全隱患 機翼零件存缺陷
借貸投資 小心得不償失
借貸投資 小心得不償失
張兆聰﹕光國受惠國策可留意
張兆聰﹕光國受惠國策可留意
金曹﹕6月變數多 期權莊家相對冷靜
金曹﹕6月變數多 期權莊家相對冷靜
技術取勝﹕長和或進一步反彈
技術取勝﹕長和或進一步反彈
Webb：特朗普或使出資本管制
Webb：特朗普或使出資本管制
電子大王追擊前夕 陳之望辭新天地產獨董
電子大王追擊前夕 陳之望辭新天地產獨董
張兆聰﹕內房股強弱分化 基本因素致勝
張兆聰﹕內房股強弱分化 基本因素致勝
周顯﹕盼「乖寶寶」出人頭地 永遠的等待
周顯﹕盼「乖寶寶」出人頭地 永遠的等待
天達資產夏喬治：避險升溫 金價上望1350美元
天達資產夏喬治：避險升溫 金價上望1350美元
湯文亮﹕逃犯條例沒通過 香港或變妖獸都市
湯文亮﹕逃犯條例沒通過 香港或變妖獸都市
麥長青600萬購荃灣安泰工廈單位
麥長青600萬購荃灣安泰工廈單位