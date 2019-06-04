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貿戰加劇 美英日製造業回軟 傳遭反壟斷調查 Alphabet早段急跌6%

【明報專訊】中美貿易矛盾加劇之際，美國、英國、日本等經濟體的製造業活動受挫。美國5月ISM製造業指數跌至52.1，是2016年10月以來新低。美國5月Markit製造業PMI終值為50.5，也是2009年9月以來低位。新訂單分項指數終值自2009年8月份以來，首次陷入收縮區間。美股三大指數早段下滑，中國有關部門決定立案調查美國聯邦快遞（FedEx），其股價早段跌約2%。《華爾街日報》稱美國司法部準備向Google發起新的反壟斷調查，其母公司Alphabet股價早段跌6%。資金避險，美國10年期國債孳息率曾低見2.07厘，是20個月的新低。

此外，英國5月製造業PMI終值也跌至49.4，陷入收縮，數值創近3年低位。日本製造業活動也再次萎縮。面對出口訂單持續減少，5月製造業PMI終值為49.8。跌穿50榮枯線。市場避險，每百日圓兌港元曾升穿7.25，拖累日本股市繼續下跌。日經平均指數昨收報20410點，見5個月低位。

日圓兌港元曾升穿7.25

摩根士丹利警告，投資者可能低估了貿易戰對全球宏觀經濟的潛在影響，倘中美貿易糾紛進一步升級，全球經濟可能在9個月後陷入衰退。若美國向其餘價值3000億美元的中國貨品徵收25%關稅，有可能觸發中國採取報復，並導致企業成本增加、消費需求放緩、商界削減資本開支，影響經濟活動。

當關稅的影響變得明顯，政策制定者可能會推出措施，抵消貿易戰的影響，惟刺激措施的效果通常滯後，經濟增長放慢在所難免。

無論是摩根士丹利或摩通的分析師均認為，本月在日本舉行的20國集團峰會，中美不可能達成協議。

大行料中美G20難達成協議

高盛更預計，美國與中國及墨西哥的貿易戰升級，估計美國對餘下3000億美元的中國貨品加徵關稅的機會率達60%，高於此前預計40%。高盛又預計，美國在下周一起向墨西哥貨品徵收5%關稅的概率達70%，至下月將關稅升至10%的概率超過50%。高盛又將美國與加拿大及墨西哥貿易協議通過的可能，由此前估計的60%調低至35%，又預計美國今年稍後加徵汽車關稅的可能性為40%。

在《紐約時報》引述知情人士稱特朗普政府考慮向澳洲加徵關稅後，特朗普試圖淡化事件，稱美國與澳洲關係非常密切，但他沒有直接提到關稅問題。消息指出，特朗普的一些頂級貿易顧問促特朗普向澳洲加徵關稅，以阻止由澳洲進口的鋁材激增，不過面對國防部和國務院反對，白宮決定至少暫時不採取行動。

澳洲是少數獲美國豁免鋁材關稅的國家，最近一年其對美國的鋁出口量大增。除了是美國重要盟友，澳洲也是發達國家中，最依賴中國的經濟體，其每年35％的出口產品輸往中國，因此中美貿易戰將對該國影響頗大。澳洲經濟迄今已28年持續擴張，但面對樓價偏軟、家庭債務上升，而移民等對經濟的刺激作用減退，令央行面臨更大的減息壓力。

特朗普傳向澳洲印度「開刀」

與此同時，特朗普加緊向印度施壓，上周宣布由本周三起終止對印度的普及特惠稅制（GSP）待遇，以逼使印度向美國開放市場。

彭博社引述知情人士稱，印度計劃與美國重返談判桌。作為美國第九大貿易伙伴國，印度從GSP受惠頗大。倘被終止GDP，將使印度最多7%的出口貨品被加徵關稅。

（綜合報道）

[國際金融]

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