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小米斥近億回購仍挫半成 股價見上市新低 單日市值蒸發117億

【明報專訊】小米（1810）創辦人雷軍曾揚言，要讓上市首日買入公司股票的投資者「賺一倍」，可惜小米掛牌後，股價不斷下跌，小米昨日斥資近億元回購，但無助股價企穩，昨日仍暴挫5.12%，收報9.09元，再見上市新低，單日市值蒸發117.67億元。小米股價上市至今已幾乎腰斬一半，若一眾基石投資者上市至今仍未減持的話，至少虧蝕近20億元。

明報記者 李哲毅

小米近年大力進軍印度市場，上周美國總統特朗普簽署行政命令，取消對印度普惠制待遇，有外電指出，倘命令生效，印度至少有56億美元的出口商品受到影響，事件引發市場憂慮小米印度的表現。

憂美命令生效 影響小米印度表現

小米昨日開市報9.59元，中午前更跌破9元水平，最低曾見8.92元，跌幅達6.89%，臨近收市輕微反彈至9.09元，全日成交1.77億股。股價急挫的小米昨日斥資9980.72萬元回購1102.94萬股，平均價9.05元，對上一次回購是在今年1月。

較招股價腰斬近一半

去年7月小米下限價17元「大平賣」上市，上市初期，曾衝上21.55元，其後股價表現疲弱，至今已累跌46.53%，市值累計蒸發1655.30億元。

小米基石投資者陣容星光熠熠，包括中投中財娛樂、國開行旗下私募基金CDB Private Equity、物流公司順豐、中移動（0941）以及美國晶片商高通等，雖然小米上市禁售期已於今年1月解禁，但若中投中財娛樂尚未沽貨，該基金將蝕近7億元。

手環系列出貨量升43.6% 全球第一

全球手機首季出貨量放緩，但腕上可穿戴設備維持高速增長，按年升31.6%至3130萬件，當中小米手環系列的出貨量按年升43.6%至530萬件，成為全球市場第一，蘋果則以460萬件退居次席，按年增幅為14.8%。

事實上，除了智能手表、健身手環，耳機同樣分類為穿戴式裝置，而IDC今年首季整體穿戴式裝置報告提到，蘋果Apple Watch、AirPods及Beats耳機等產品的出貨量按年升49.5 %至1280萬台，市佔率25.8%，穩佔市場第一；小米出貨量按年升68.2%至660萬，市佔率只有13.3%。

相關字詞﹕投資者 回購 手機 小米 印度

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