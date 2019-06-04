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PayMe即時增值轉帳 快打通其他銀行

【明報專訊】匯豐旗下的支付工具PayMe向用戶發出電郵，表示擬於7月就加入即將推出的「轉數快」服務提供的新功能更新條款及細則，日後PayMe的即時增值及轉帳至銀行戶口功能將支援香港各大主要銀行戶口，而不再局限於匯豐戶口。

匯豐發言人回應本報表示，PayMe即將接入「轉數快」，屆時所有PayMe用戶將能夠透過匯豐或其他本地銀行戶口進行即時增值或轉帳，詳情會適時公布。

現時需2至3個工作天

現時由PayMe轉帳至匯豐和恒生以外的銀行戶口，需時2至3個工作天處理，而增值至PayMe只能透過信用卡或匯豐戶口進行。目前已驗證香港身分證的PayMe用戶，透過信用卡增值的每月上限為5000元，以匯豐戶口增值的限額則為至3萬元。

恒生One Collect新增二維碼收款

香港銀行同業結算有限公司、匯豐或任何其他參與方，或會向其客戶和使用「轉數快」系統的任何其他第三方，進一步披露或傳送客戶的個人資料，作為提供和營運 PayMe「轉數快」服務之目的。

此外，恒生（0011）宣布在旗下商業客戶的電子收款平台「恒生One Collect」的零售終端機上，新增「轉數快」二維碼（QR Code）收款功能，顧客於購買產品及服務時，可以掃二維碼實時付款，現時有逾千間名零售商戶網點使用該平台。現時恒生企業客戶已可利用「轉數快」二維碼收取帳單款項，現則將該方案拓展至零售商戶。

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