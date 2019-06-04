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新加坡「店小二」申港上市

【明報專訊】在新加坡及上海以「店小二」品牌經營13家餐廳的新加坡餐飲集團The Feng Huang Group，昨日遞交初步招股文件，申請在港上市。截至今年3月底止年度，集團錄得302萬坡元純利，較2018年度同期下降19.5%，與2017年度的純利402.9萬坡元相比亦下跌28.2%。

去年純利302萬坡元

據初步招股文件所示，「店小二」與本港餐飲股同樣面對成本高企問題，各項開支在2017年至2018年之間皆有增加之勢，當中較明顯的包括原材料及消耗品與僱員福利的開支增幅；雖然去年至今年期間部分開支稍微下降，但收入增長仍無法抵消其增幅。

公司主要在新加坡經營12家餐廳，過去3年每名客戶的平均花費為26.7坡元，餐廳平均翻座率為2.5次，截至今年3月底，12家在新加坡的餐廳為公司提供收入近3811萬坡元，佔整體收入95.2%，收入及比例較去年同期同告下跌145萬坡元及1.3個百分點。至於在上海的唯一分店，今年錄得收入190.1萬坡元，佔整體收入4.8%。

上海店未能收支平衡

據集團提供資料，在新加坡的「店小二」餐廳只需1個月就可達致收支平衡，最短的回本期為6個月。惟文件中並無披露上海分店的相關資料，集團解釋，因為連接餐廳所在的商場及地鐵站的通道仍在施工，影響客人流量，加上在當地的運營成本及管理費較高，所以該分店2017年8月開始營業至今，仍未錄得收支平衡。

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