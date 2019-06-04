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國際建投派息50億 黑石收38億 近收足首期收購資金 南豐變相半價入貨

【明報專訊】由海航手上易手至黑石的國際建投（0687），在黑石完成將部分股權出售，回復公眾持股量後，股份昨日復牌，股價升近6.7%。集團在收市後進一步宣布，派發每股1.48元特別股息，以集團已發行股本約33.66億股計算，總派息額約49.82億元，較黑石收購前預期派發金額下限的39億元，多逾10億元。黑石可藉此收回約38億元資金，至於早前以每股3元接貨的南豐，亦同樣可收特別息4.23億元，變相「半價」入貨。

明報記者 陳偉燊

國際建投昨日在收市後發公告宣布，將向股東派發特別股息每股1.48元，於6月20日名列股東名冊的股東，可於7月4日獲支付有關股息。是次派息總額多達49.82億元，較原定派發39億元及每股1.16元為多，增加27.7%。剛於5月17日申報持有國際建投股份8.5%權益的南豐集團，因此按比例其獲分派4.23億元。相比南豐的入貨價每股3元，總代價達8.58億元而言，今次參與國際建投買賣才一個半月，便將資金回籠49.3%，令持貨成本大降至4.35億元。

黑石購入不足4月回籠83.5%

至於國際建投的大股東私募基金黑石，今年3月向海航收購國際建投股份，目前持股約75%，透過是次派發特別股息，將有37.37億元回籠。由於黑石在向海航收購國際建投股權時，條款列明只需先向海航支付約39億元，待國際建投今年底完成出售上海及天津項目應收款、應收普通合伙人款項，以及處理香港航空貨運的可換股債券等後，才需支付交易餘款31億元，因此理論上在今次派發特別股息後，黑石在不足4個月後，已幾乎完全收回向海航支付的首筆交易費用。若連同其應付提出全購國際建投，額外支付5.74億元合計，回籠比例亦多達83.5%。就算黑石全數支付收購國際建投的尾數，回籠比例亦多達53.38%，盡顯「刀仔鋸大樹」的財技。

2013年曾獲黑石25億提購

國際建投前身為從事地基及內地地產業務的泰昇集團，在2013年獲黑石以25億元提出收購，到2016年4月再易手予海航集團旗下公司，並於同年10月易名國際建投至今。期間國際建投曾涉足2幅啟德地皮，但是最終要安排出售，事隔3年，黑石再度入主國際建投，公司早前公布，將於本月股東會建議將公司名改回泰昇集團。

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