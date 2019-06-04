嘉宏教育今起招股 入場費3878元

公司過去3年的年度溢利分別為1.37億元、1.91億元及2.87億元人民幣，截至2018至2019學年，合共有32,068名在校學生。

集資部分作收購投資內地高等教育

公司主席兼首席執行官陳餘國表示，會將集資所得一半用作收購或投資在中國提供高等教育但利用率相對較低的學校，目前有意投標2所本科及3所專科學院。

執行董事陳凌峰亦提到，公司已在美國成立附屬公司以進行在加州成立一所可授學位的高等教育機構。對於中美糾紛、美國收緊對中國國民的簽證等影響，他認為，整體計劃需時6至7年，故目前未對業務構成影響。

太興孖展截飛 錄3.8倍超額認購

本地連鎖餐飲集團太興（6811）及安老院營運商嘉濤（2189）昨日孖展「截飛」，經過周末後孖展認購反應明顯轉熱，分別錄得約3.8倍及逾31倍超額認購。

綜合6家券商數據，太興合共錄得3.58億元孖展認購，比公開集資金額9500萬元超額約3.8倍，惟致富表示，有出現「抽飛」的情况。