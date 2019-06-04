經濟
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港元升見7.8366 兩月新高

【明報專訊】港元1個月拆息昨日升穿2厘，再創近1個月高位。港美息差持續收窄支持港匯走勢，加上美元在歐洲開市後下跌，失守97.7水平，提振港元進一步升離弱方兌換保證水平。截至晚上9時，港元報7.8366，升15點子（1元等於10,000點子），創約兩個月以來高位。分析認為，半年結將近加上市傳的大型招股，有助拆息短期企穩支持港元。

傳大型新股IPO 短期拆息企穩高位

雖然港元隔夜拆息自上周五的1個月高位急回62點子（1厘等於100點子），報1.34972厘，一周拆息亦跌25點子至報1.75161厘，均創約1個月來最大跌幅。不過，半年結臨近，1個月拆息上升5點子報2.03036厘，1個月的港美息差近日持續收窄，昨跌約5點子減少至0.4厘，為1個月最小。3個月拆息上升0.48點子報2.13983，與年初高位相差只有0.62點子，另外6個月和12個月拆息亦稍微向上。

華僑銀行報告表示，市場參與者或繼續為半年結和派息潮做準備，同時對潛在大型新股認購，如百威、阿里巴巴保持謹慎，以上因素或有助1個月和3個月港元拆息在短期內站穩在1.5厘以上，支撐港元。

不過，該行認為，美債收益率下跌令美元拆息承壓、貿易戰減少貸款需求、港美息差擴大壓力有限，銀行體系總結餘短期內料會維持在500億元，今年銀行融資壓力不會大幅上升。

相關字詞﹕華僑銀行 銀行體系總結餘 港美息差 港元拆息 港元

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