官媒稱快發5G牌 相關概念股逆市升

三大電訊商貢獻恒指93點升幅

國指收報10,430點，上升43點，北水通過港股通淨流入6.72億元。新華社報道，中國5G已經具備商用基礎，工業和信息化部將發放商用5G牌照，消息刺激5G設備股大升，京信通信（2342）上升10%、中興通訊（0763）上升8.17%、中國鐵塔（0788）上升3.98%。三大電訊商做好，重磅股中移動升2.92%，貢獻恒指93點的升幅；另外騰訊昨亦升2.33%。

瑞銀發布報告，預期在5G初步應用階段，電訊運營商的5G業務僅會令營收小幅增長，而5G生態系統其他領域具備更大的投資價值，以及更具吸引力的機會。另外，震盪的市况歷來對電訊等防禦性行業有利，雖然運營商缺乏估值重估的催化劑，但市場波動加劇下短期內有望跑贏大市。

藍籌股以中國旺旺（0151）表現最佳，上升3.4%。金融股繼續拖累大市，友邦（1299）跌1.63%，匯豐（0005）跌1.17%，分別拖累恒指跌44點和34點，成指數下跌動力。雖然上周六公布的5月澳門賭收好過預期，不過賭股繼續捱沽，金沙中國（1928）跌3.38%為表現最差藍籌。

耀才：本周留意美對墨實施關稅發展

耀才證券研究部總監植耀輝認為，美國向墨西哥加徵關稅，投資者關注向其他國家實施關稅的風險上升，影響全球經濟前景，因此態度更為審慎，若非5G消息提振中移動，恒指應不止下跌8點。他認為，本周需要視乎美國對墨西哥實施關稅的事態發展，大市有反彈投資者應該減磅。友邦近周成為恒指下跌動力，植耀輝認為金融股最受經濟周期影響，美元走強或影響東南亞市場，中國經濟周期轉弱，都會影響友邦估值。

中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛認為，市場累跌不少，上半月應可有300點至400點反彈，不過下半月接近中美元首在G20峰會會面，為免因談判不利令人民幣受壓，股市會因此轉弱。