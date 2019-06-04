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議員提租金規管 運房局：違競爭條例

【明報專訊】由建制派立法會議員、新民黨葉劉淑儀及工聯會麥美娟聯合提出的《條例草案》，建議政府就房委會拆售物業（即領展或其後新買家所購入的商場物業），引入規管租金增幅機制、現有租戶續租優先權及設立空置稅等措施。運輸及房屋局長陳帆昨在立法會表示，有關草案涉及公共開支、政府運作及政策，有機會違反《競爭條例》，認為現時沒足夠基礎讓政府支持有關草案。領展（0823）行政總王國龍昨日被問及有關條例草案時，不願置評。

葉劉淑儀表示，對政府取態感到「非常失望」，表明會將《條例草案》交予立法會主席裁決是否可以提出。她指出，目前拆售物業已出現兩大情况，包括領展將有關物業以高價拆售，新買家為「谷高」租金再次改裝商場，天價加租逼遷現有租戶，例如最新鴨脷洲西邨的租戶亦被逼遷，需要在11月之前遷出；或者新買家「丟空」物業待價而沽，或計劃用作國際學校等不符合地區需求的設施，結果令當區居民「捱貴餸」，或失去社區應有的零售設施。她不滿政府不支持《條例草案》，卻沒有提出有效方法解決拆售物業所衍生的問題，促請政府與領展或新買家商討，要求它們負上社會責任。

指政府現時沒足夠基礎支持

陳帆表示，《條例草案》建議的租務管制極具爭議，稱若在拆售的商場物業推行租管，會出現連串預期之外的後果，包括業主更傾向將物業租予大商戶、向租客索取高昂雜費等情况；又指《條例草案》倡議拆售物業的營運模式，有機會違反《競爭條例》。他續稱，拆售物業的業主受法律、地契條款及大廈公契所規範，只要符合法律及地契條款，政府不能干預業主使用拆售物業的權利。民建聯梁志祥說，政府在拆售物業的契諾寫得不仔細，業主有方法避開當年承諾以賺盡盈利。

相關字詞﹕租金管制 陳帆 葉劉淑儀 領展

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