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領展分派增9% 研中港以外收購 賣產累本地租金收入微跌 王國龍：民生消費未受影響

【明報專訊】領展（0823）昨日公布截至今年3月底止的2019年度全年業績，去年度可分派收入總額57.23億元，按年升5.4%；每基金單位末期分派1.4055元，更按年升近一成。在持續在中國進行收購下，內地收益總額連續3年增長，首破10億元大關，反之香港組合的收入按年微跌1.4%至90.11億元。分析員指出，這與領展較早前出售物業有關。行政總裁王國龍指出，除了在香港及中國繼續物色新投資機會，亦會在其他國家物色機會。

明報記者 陳偉燊、黃俊鋒

王國龍不諱言，最近在內地收購較多，但是亦試過在香港收購旺角中心及觀塘海濱匯兩個項目。既然香港是領展的主要投資地點，他們會繼續考慮在香港的新投資機會，亦會留意內地一線城市的項目，其他國家的項目也會考慮，但是沒有設定比例。目前內地項目佔領展總資產13.2%。首席財務總監黃國祥在會後回應記者進一步追問則說，暫時內地的項目回報會較高。

稱內地回報會較高 佔資產13.2%

領展最新年度業績更顯示，香港業務的租金維持在90億元水平，按年跌1.4%。儘管香港商舖部分出租率與去年度一樣，穩企97.4%水平，但是續租租金調整率則降至只有21%，按年減少10.2個百分點。在港商戶的平均每月每平方呎零售銷售總額，則較去年同期持續增長5.4%；香港整體物業組合的租金對銷售額比例維持於13.5%。

星展香港香港房地產業分析師丘卓文指出，領展在港租金收入下跌，主要受較早前出售物業影響，其最新業績表現符合預期，估計該股未來的增長動力來自收購、租金調整、資本化率變化等因素帶動。

未受中美貿戰影響 王國龍：仍有加租空間

面對中美爆發貿易戰，香港零售數據放緩，集團主席聶雅倫表示，有別於高端消費的商場，集團在港的商場以社區為定位，因此未致太受影響，並對前景審慎樂觀。行政總裁王國龍形容，基於旗下商場租戶的營業額表現比香港同行為佳，因此在租戶營業額續升時，仍有加租空間。他又指出，集團旗下商場以民生必需品消費為主，經濟下調對他們影響不大。

公布2025願景 斥12億翻新24項目

王國龍說，目前未見貿易戰明顯實質影響消費，反而內地推動內銷應對及對冲所受影響，因此他不太擔心貿易戰的衝擊，反而更要注意融資市場及利息環境的變化。集團公布2025願景，將尋求每年平均有高單位數的增長。領展並着手在將軍澳、慈雲山及南昌4個項目做翻新及資產增值，另在24個項目中，正研究將18個項目作出提升，料全數24個項目一併落實翻新，投資將達12億元。

相關字詞﹕王國龍 聶雅倫 領展

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