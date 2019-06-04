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晟林1房「奇則」 洗手盆設浴室外

【明報專訊】近年市場接連有市區迷你盤推出，其中褔晟國際（0627）何文田喇沙利道晟林昨日上載樓書，預料短期內發售，項目實用面積由260方呎起，其中1房單位廁所內不設洗手盆，而是設於浴室門外，另頂層近4000方呎特色戶不設任何房間。

提供79個單位的晟林昨日已上載樓書，標準單位實用面積260至419方呎，每層設有6伙，為4個2房和兩個1房戶。「亮點」是每層E、F室1房戶，實用面積297及306方呎（不設2樓），單位原則設有一個「正常」洗手間，內設馬桶、淋浴間及洗手盆，但發展商改動有關設計，浴室內只有馬桶及淋浴間，洗手盆則設於門外。

4000呎複式不設房間

項目另一「奇則」是實用面積3949方呎、連910方呎天台的18、19樓頂層複式特色戶，單位雖然設有5個浴室、一個洗手間及一個廚房，但整個單位不設任何睡房、儲物房、工人房，即整個單位無「間隔」可言。另單位廚房不設雪櫃等基本電器。

褔晟國際投資總監張楠表示，公司認為把洗手盆改為設於浴室外，單位會更實用、更好，客廳會較寬敞；頂層單位不設間隔，則希望保留靈活性予業主，因購買這類單位的買家，很多時都有自己的想法。張又稱，項目大部分單位會以發價單形式出售，首批不少於30伙，特色單位將不排除招標出售。

ISLAND RESIDENCE 特色戶4288萬破頂

此外，嘉華（0173）啟德嘉匯昨日連沽兩個特色單位，其中實用2016方呎，連1652方呎平台及1960方呎天台的6座6樓A室，成交價達7213.5萬元，為屋苑成交價次高，實呎3.5萬元。

會德豐（0020）筲箕灣ISLAND RESIDENCE 32樓A室，實用面積1154方呎，連234方呎平台及336方呎天台，以4288萬元售出，實呎37,157元，成交價及呎價均創項目新高紀錄，有關交易成交期長達1088天、即近3年，若買家先支付樓價10%，可於成交期內提前入住單位。

相關字詞﹕無洗手盆 嘉匯 晟林 福晟國際 迷你新盆 迷你戶

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