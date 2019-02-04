富榮未補價3房首破800萬

廣源邨綠表430萬 新界公屋王

另外，房委會資料顯示，何文田冠暉苑一個實用面積527方呎單位，早前於居二市場以580萬元易手，實呎11,006元，成交價及呎價同創屋苑新高。

穗禾苑實呎1.2萬 屋苑新高

此外，沙田公屋及居屋物業同樣受追捧，沙田公屋廣源邨廣豫樓中層10室，早前以綠表價430萬元易手，單位實用面積598方呎，實呎7191元，創新界未補地價公屋成交價新高。資料顯示，原業主於2005年以19.09萬元（未補地價）向房委會購入上址，現轉手帳面大賺410.91萬元或21.5倍。

樓齡近40年的沙田火炭老牌居屋穗禾苑亦錄新高成交。世紀21陽光物業區域經理陳世民表示，穗禾苑A座高層10室，實用面積411方呎，2房間隔，近日以495萬元獲外區新婚夫婦承接，呎價12,044元，呎價創屋苑新高。原業主於1996年以95萬元購入，帳面獲利400萬元或4.2倍。

翠怡兩房665萬 實呎1.8萬破頂

私人屋苑方面，青衣翠怡花園創呎價新高，利嘉閣首席聯席市務董事彭錦添表示，屋苑11座高層G室，實用面積約368方呎，2房間隔，外望全海景，新近以665萬元易手，折合實呎18,071元，成交價創屋苑同類新高，呎價更貴絕屋苑。原業主2001年以約100萬元購入上址，帳面獲利約565萬元或逾5.6倍。彭氏指，早前樓市交投活躍，惟盤源被市場消化後，現時放盤量明顯減少，加上放盤業主叫價進取，相信未來交投將減少，而青衣區本月連同上述成交，暫時僅錄兩宗買賣成交。