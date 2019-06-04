陳茂波：留意自製首置身分買樓 議員謝偉銓建議「甩名」後5年不可首置入市

明報記者 林可為

雖然中美貿易戰陰霾未散，但本港樓價仍未見有掉頭回落之勢，上周公布的中原城市領先指數（CCL）突破歷史高位，差餉物業估價署售價指數亦連升4個月，僅低於去年歷史高峰約1%，破頂料只是時間問題。財政司長陳茂波昨日出席立法會財經事務委員會會議時表示，市場對貿易摩擦升溫的憂慮減少，環球股市復蘇，加上對美國聯儲局進一步加息的預期減退，本港樓市自今年1月起反彈，首4個月平均每月成交量顯著回升至5400宗，樓價更連升4個月，今年4月的整體樓價已較去年12月反彈近9%，較去年7月高峰僅低1%。

4月樓價較97高峰高出1.26倍

陳續稱，今年4月樓價比1997年高峰位已高出1.26倍，首季置業供款佔市民收入比重仍高達69%，大幅超出市民負擔能力，惟未來3至4年一手私宅供應量達9.3萬伙，未來5年平均每年落成量則達1.88萬伙，較過去5年每年平均落成量增加20%，政府未來會密切留意樓市。陳特別提到，買家印花稅（BSD）和雙倍印花稅（DSD）佔大市成交比例十分低，政府已經留意到部分人士透過自製首次置業身分。惟他沒有再進一步說明會如何應對。

首4月首置比例均逾九成

據Q房網數據研究中心資料顯示，4月份整體住宅買賣註冊共約8189宗，稅務局提供的4月份涉雙倍印花稅（DSD）成交個案，只有483宗，意味該月入市的住宅買家中，有7706宗、即約94%於入市時屬未持有任何本地住宅的港人。事實上，以首置客入市的比例，今年1至4月均高達90%至95%（圖1）。

立法會議員謝偉銓回應查詢時指出，透過物業「甩名」自製首置身分再入市並不違法，而這種做法亦沒有時間追溯期、亦沒有次數限制，變相助長有經濟實力的買家，透過不斷「甩名」再入市，以避開繳付辣稅，從而節省開支。謝偉銓認為，政府首要工作，是必須要清晰、明確界定「首置客」的定義，因為透過「甩名」自製首置身分的人士，並非真正首次買樓置業的上車客，相反他們一般均擁有豐富買樓投資經驗。謝建議，政府可考慮設立時限，如業主在「甩名」後5年內不能重新以首置名義入市。